Hải Phòng: Bắt “nữ quái” trốn truy nã suốt 27 năm

Thực hiện đợt cao điểm bắt, vận động đối tượng truy nã do Bộ Công an, Công an thành phố phát động, ngày 9/7/2023, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Thị Bích Oanh (sinh ngày 23/6/1961, thường trú tại Số 7, CT2, A9 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng), là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 22 ngày 29/10/1996 của Công an quận Ngô Quyền.

Đối tượng Phạm Thị Bích Oanh Trước đó, năm 1994, Phạm Thị Bích Oanh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ. Do nuôi con nhỏ, sau khi xét xử và chờ thi hành án, bị cáo đã trốn vào TP HCM.



Mặc dù đối tượng đã lẩn trốn truy nã suốt 27 năm, thường xuyên thay đổi nơi ở, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện nơi lẩn trốn của đối tượng và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

