Chuyến bay giải cứu: “Hưng nói trong cặp số có mấy chai rượu…trơ tráo quá”

Trình bày tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu chiều 19/7, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội dành phần lớn thời gian để nói về những lời khai của cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Hoàng Văn Hưng.



Phạm tội xuất phát từ tình thương người, tin người

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bản thân không đăng ký tự bào chữa nhưng khi nghe phần trình bày của bị cáo Hưng liên quan đến mình có những quan điểm rất nặng nề nên đã xin tự bào chữa để hội đồng xét xử nắm bắt thêm về vụ việc.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trình bày, bản thân bị cáo đã ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình, như cáo trạng xác định hành vi môi giới hối lộ và tâm phục, khẩu phục với phán xét của cơ quan điều tra cũng như Viện Kiểm sát. Bị cáo này nói rằng, đây là bản án mà bản thân xuất phát từ tình thương người, tin người nên đã phạm tội rất đau đớn.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trình bày tại tòa.

Bị cáo này khẳng định, ngay từ khi bị bắt khẩn cấp và bị kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng bị cáo đã có ý kiến, lập luận với cơ quan điều tra vì cho rằng cáo buộc đó không đúng bản chất, bị cáo không có động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền của Hằng. Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra làm việc rất công minh. Bản chất khi nhận tiền từ Hằng để đưa cho Hoàng Văn Hưng, sau này Tuấn xác định là đưa hối lộ để giúp Hằng và Lê Hồng Sơn không bị khởi tố và cáo buộc bị cáo tội "Môi giới hối lộ" là chính xác.

Bị cáo Tuấn đã khai khá chi tiết quá trình liên hệ với Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để nhờ giúp đỡ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn (Công ty Bluesky), quá trình bố trí cho Hằng và Hưng gặp nhau tại nhà riêng của mình cũng như việc đưa tiền.

“Hưng nói tôi là người hướng dẫn Hằng khai là không đúng, tôi không có thẩm quyền và trách nhiệm trong vụ án, không thể nắm được sự việc mà hướng dẫn Hằng khai…Tôi nói Hằng phải xin ý kiến Hưng, nghe theo Hưng hướng dẫn", bị cáo Tuấn trình bày và cho biết, bị cáo Hưng đã hướng dẫn viết 7 bản tường trình.

Theo bị cáo Tuấn, ban đầu Hưng không thừa nhận việc hướng dẫn cho Hằng khai báo. Cho đến buổi đối chất với ông Tuấn, bị cáo Hưng mới thừa nhận việc hướng dẫn, có tiếp nhận 7 bản tường trình mang về để nghiên cứu.

Cựu Phó Giám đốc Công an tiếp tục trình bày: ''Phiên tòa ngày hôm qua, hiểu một cách nào đó thì anh Hưng đã đe dọa đề nghị tách vụ án này ra, điều tra bổ sung lại, chị Hằng phải chịu thêm phiên toà khác. Tôi cho là anh Hưng đe dọa rất khéo léo, với tôi thì anh ấy ngoặc thêm tội lừa đảo''.

“Nói trong cặp số là mấy chai rượu thì… trơ tráo quá”

Nhắc lại câu bị cáo Hưng nói "Quyết tâm cứu Sơn không", bị cáo Tuấn cho rằng, quyết tâm ở đây không quyết tâm về tinh thần, mà quyết tâm về tiền. Hằng nói "phải cứu Sơn bằng mọi giá", chi phí như thế nào cũng chi. Mỗi lần chuyển tiền cho Hưng, bị cáo đều thông báo lại cho Hằng. Mọi người tin cậy mình trung gian đứng ra giúp chứ không sung sướng gì.

Bị cáo Tuấn khẳng định đã đưa toàn bộ số tiền hơn 61 tỷ đồng của bà Hằng và ông Sơn cho ông Hưng, bị cáo không giữ lại đồng nào. Do đó, Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo Tuấn đã môi giới hối lộ với số tiền hơn 61 tỷ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, mình "là bị cáo duy nhất không được hưởng lợi trong vụ án mà phải chịu trách nhiệm dân sự lớn nhất". "Tổng số tiền anh em cho vay để nộp khắc phục là 1,8 triệu USD, hơn 40 tỷ. Tôi không hưởng lợi mà phải chịu trách nhiệm dân sự 40 tỷ. Nhưng tôi ngu phải chịu. Tôi sai lầm phải chịu, tin em mình phải chịu", ông Tuấn trình bày.

Nói về việc bị cáo Hoàng Văn Hưng nêu nghi vấn, vì sao các lần đưa tiền bị cáo Tuấn đều nhớ được mà lần đưa số tiền 350.000 USD lại không nhớ ra ngày cụ thể?, bị cáo Tuấn cho biết bị cáo ''không thông minh, trí tuệ, nhớ dai đến mức như anh Hưng khai''. Bị cáo không nhớ được thời gian cụ thể, sau này Cơ quan điều tra đưa cho bị cáo danh sách cuộc gọi giữa hai bị cáo thì Tuấn mới nhớ ra, lọc ra thời gian phù hợp.

Về việc bị cáo Hưng đặt câu hỏi: Nếu bị cáo Hưng chỉ lừa đảo 800.000 USD thì số tiền còn lại đi đâu? Bị cáo Tuấn nói: ''Nếu cơ quan điều tra đủ chứng cứ kết luận được anh Hưng nhận thì anh Hưng không chỉ có tội lừa đảo. Bây giờ không đủ chứng cứ thì tôi phải chịu trách nhiệm dân sự, rất lớn''.

Nói về nội dung 435 cuộc gọi giữa hai người, bị cáo Hưng có nhắc đến con trai bị cáo Tuấn, bị cáo Tuấn trình bày: "Bây giờ, đứng trước tòa tranh cãi với nhau thật xấu hổ, nêu cả con cái ra để nói thì thật không ra làm sao''. Theo bị cáo này, khi đó, con trai bị cáo làm luật sư ở Mỹ, làm việc về chống phá giá và có nội dung làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bị cáo có nhờ bị cáo Hưng có quan hệ nào thì bố trí giúp, nhưng sau này không dùng đến. Bị cáo Tuấn nói: ''Anh Hưng nói không đúng sự thật''.

Về lời khai bị cáo Hoàng Văn Hưng khai trong chiếc cặp khóa số chỉ có 4 chai rượu vang, bị cáo Tuấn cho biết: "Anh Hưng nói trong cặp số là mấy chai rượu thì không nghe được. Chả ai bỏ rượu vào cặp số mang đi, nói thế trơ tráo quá. Anh em mình được biếu hàng trăm, ngàn chai rượu chưa ai bỏ vào cặp số cả. Anh em mình cũng đi biếu hàng trăm, hàng ngàn chai rượu cũng chưa bao giờ bỏ vào cặp số. Vì mang tiền lên Trần Bình Trọng nên phải bỏ vào cặp số".

Bị cáo Tuấn cũng trình bày đã chi cả triệu USD nên khi ông Sơn bị bắt thì bị cáo thực sự choáng. Bị cáo liên lạc thì Hưng trốn tránh, sau đó giải thích là việc bất khả kháng. Dù bị chuyển công tác, nhưng Hưng vẫn khẳng định mình là điều tra viên chính, tập hợp đề xuất báo cáo lên lãnh đạo.

"Rất là buồn, hôm nay một trong những cái đau lòng nhất là về mặt tình cảm tôi coi Hưng như em, tin Hưng như em mình. Hưng cẩn trọng nên việc nhận tiền rất kín kẽ. Thật sự nếu không có lần mang tiền lên Trần Bình Trọng thì tôi lãnh đủ, bởi những lần giao tiền trước đều đến nhà tôi đưa. Thực sự rất đau lòng", bị cáo Tuấn nói.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ buổi làm việc đầu tiên ở Cơ quan điều tra, bị cáo giữ uy tín, danh dự cho Hưng vì đang điều tra vụ án hối lộ lớn như thế. Nhưng khi được thông báo Hưng đã chuyển đi từ lâu thì ''thật sự tôi thất vọng, đau khổ và khai báo hết với cơ quan điều tra''.

Cuối phần trình bày, bị cáo Tuấn xúc động nói còn người mẹ già 87 tuổi, người bác ruột 102 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa đang phải phụng dưỡng, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng… Bị cáo nhận mình đã sai, nhưng bản chất hành vi chỉ là môi giới. Ngoài ra, bản thân bị cáo bị ung thư thực quản nên rất mong HĐXX xem xét cho mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc phạm vào tội môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) đưa để nhờ bị cáo Tuấn “chạy án”. Nguyễn Anh Tuấn sau đó gọi điện nhờ Hoàng Văn Hưng (lúc đó là điều tra viên chính vụ án). Hằng đã đưa cho Tuấn 2,65 triệu USD, sau đó Tuấn chuyển cho Hưng hơn 2,2 triệu USD để "chạy án". Tuy nhiên, sau này Hằng và Sơn vẫn bị khởi tố, bắt giam. Viện Kiểm sát xác định, việc truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Anh Tuấn về tội “Mối giới hối lộ” và Hoàng Văn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.