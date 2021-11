Vụ sát hại người phụ nữ giao gà ở Lạng Sơn: Nghi phạm khai gì?

Liên quan tới vụ sát hại người phụ nữ giao gà, ngày 23/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) để điều tra.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 14h ngày 22/11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực núi Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.