Vụ án Sở Y tế Quảng Ninh-AIC: Khởi tố anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tối 16/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 bị can trong vụ án vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.



Các bị can gồm: Tạ Hải Anh, sinh năm 1976, cựu Trưởng ban xuất khẩu lao động, Công ty AIC; Cao Việt Bách, sinh năm 1972, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BVA; Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1953, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (anh trai bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn , nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Trần Quốc Công, sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu và Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1979, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico.

Bị can Nguyễn Anh Dũng (anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC)

Ngày 17/3/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 8/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC và Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng của Công ty AIC. Hiện tại bà Nhàn đang bỏ trốn nên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh và một số người khác. Các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

