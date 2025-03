Công an tỉnh Bình Thuận thành lập 9 tổ công tác địa bàn

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai quyết định thành lập các tổ công tác công an tỉnh ở địa bàn cấp huyện.



Theo đó, 9 tổ công tác được thành lập và bố trí tương ứng với 9 cơ quan hành chính cấp huyện. Riêng địa bàn huyện đảo Phú Quý không thành lập tổ công tác, mà giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng chuyên đề, lĩnh vực công tác theo hệ lực lượng.

Được biết, mỗi tổ công tác do một lãnh đạo cấp phòng khối điều tra làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm quản lý chung. Số lượng, cơ cấu tổ chức của tổ do các đơn vị liên quan đề xuất và do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận quyết định.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bình Thuận.

Các tổ công tác này không phải là tổ chức bộ máy thuộc hệ thống tổ chức bộ máy trong lực lượng công an nhân dân, mà là tập hợp các lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh được bố trí tại các địa bàn cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm theo yêu cầu tại từng thời điểm nhất định.

Bên cạnh đó, sẽ trực tiếp hỗ trợ công an cấp xã giải quyết những vụ việc mang tính cấp thiết và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ tại địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh: “Việc kết thúc hoạt động của 10 đơn vị công an cấp huyện là dấu mốc đặc biệt quan trọng. Quá trình chuyển đổi mô hình công an 3 cấp “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, chắc chắn nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức với những nhiệm vụ mới đặt ra, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn mới có thể đạt được mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt không bỏ sót địa bàn, bỏ lọt đối tượng, không để tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội”.