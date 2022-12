Vụ AIC-Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Cựu bí thư Đồng Nai khai gì tại tòa?

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử thẩm vấn cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đinh Quốc Thái để làm rõ mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC cũng như những lần nhận hối lộ, việc sử dụng tiền nhận hối lộ.

Tại phiên toà, bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai, khai năm 2003, khi đó là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Trong năm này khi đoàn ra tham dự kỳ họp Quốc hội, bà Nhàn đã mời bị cáo cùng một số Đại biểu tới thăm trụ sở công ty AIC. Theo bị cáo Thành, cựu chủ tịch AIC là người hiểu biết, kiến thức rộng, có mối quan hệ rộng từ Trung ương, địa phương và các đối tác nước ngoài.

Bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai đứng trước bục khai báo.

Theo Bí thư tỉnh Đồng Nai, trước khi đấu thầu các gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đến văn phòng tỉnh ủy nơi bị cáo đang làm việc để giới thiệu các thiết bị y tế hiện đại của công ty AIC. "Trả lời bà Nhàn, bị cáo khi đó nói, tôi không có thẩm quyền quyết định cũng không có kiến thức, hiểu biết về các thiết bị y tế. Bà Nhàn nói cho gặp Giám đốc Sở Y tế, bị cáo đã gọi điện thoại cho Phan Huy Anh Vũ yêu cầu sắp xếp thời gian để nghe bà Nhàn trình bày. Chứ không hề nói giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu"- cựu bí thư tỉnh Đồng Nai thuật lại.

Bị cáo Thành cho biết thêm, lúc gặp bị cáo Nhàn nói AIC là công ty lớn, cung cấp nhiều thiết bị y tế hiện đại, thực tế công ty AIC cũng đã trúng thầu ở nhiều địa phương trên cả nước. "Thực lòng lúc đầu tôi tin tưởng công ty AIC tham gia dự thầu và trúng thầu bằng chính năng lực của công ty nhưng rất tiếc không như tôi nghĩ"- bị cáo khai.

Bị cáo Trần Đình Thành cho biết, khi Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có trình bày dự án thiếu hụt nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, bị cáo rất lo lắng vì đây là dự án lớn của tỉnh, nhớ bà Nhàn từng có lần nói rằng có thể thuyết phục các bộ, ngành ủng hộ vốn cho địa phương. Do đó, bị cáo có nói với bà Nhàn giúp đỡ cho tỉnh.

Khai về số tiền đã nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Bí thư Đồng Nai khai bị cáo nhận 6 lần tiền từ cựu Chủ tịch công ty AIC, với tổng số tiền là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, 4 lần ở trụ sở tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, 2 lần ở trụ sở công ty AIC. Nói về sai phạm của mình, bị cáo Trần Đình Thành cho biết tại cơ quan tố tụng bị cáo đã thành khẩn nhận ra thiếu sót, vi phạm của mình. Do đó, bị cáo đã vận động gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền nêu trên. "Tôi là người sống tình cảm, làm nhiều công tác hoạt động xã hội, từ thiện phần lớn số tiền như: tặng bạn chiến đấu, cựu chiến binh sức khỏe yếu, học sinh nghèo khuyết tật, xây dựng nhà tình nghĩa. Việc này chi rải rác hơn 10 năm"- bị cáo khai về sử dụng số tiền nhận hối lộ.

Cựu Bí thư cũng khai khi nhận bị cáo chỉ đưa một số ít cho gia đình: "Vợ bị cáo là người hiểu biết, có kinh doanh, là thu nhập chính nên tôi giữ lại số tiền để thực hiện tâm nguyện làm từ thiện. Bị cáo thấy cáo trạng truy tố là đúng, rõ ràng tội danh của mình. Bị cáo thấy hành vi sai phạm của mình dù sau 50 năm công tác bị cáo lại mắc phải sai lầm, khuyết điểm như thế này".

Cũng trong phiên tòa, bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai nhận, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai triển khai từ trước khi ông về UBND tỉnh, sau đó Chính phủ đồng ý cho thực hiện. Đến năm 2007 có quyết định đầu tư và nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh. Quá trình triển khai dự án, bị cáo biết đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn do ông Thành giới thiệu. Từ năm 2009, bị cáo và bà Nhàn có gặp gỡ, trao đổi về việc AIC tham gia vào các gói thầu.

Bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN.

Cựu Chủ tịch tỉnh thừa nhận từ năm 2009 - 2019, đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhân viên "lót tay" tổng cộng 14,5 tỷ đồng trong 14 lần. "Số tiền này bà Nhàn và các bị cáo khác đưa cho tôi khi đến thăm chúc Tết. Tôi cũng hiểu là các bị cáo cũng có ý định muốn giúp đỡ để AIC thực hiện công việc của mình trên địa bàn tỉnh", bị cáo Thái nói.

Khi được tòa xét hỏi, bà Lê Vũ Huyền My (vợ bị cáo Thái) cho biết đã nộp lại số tiền trên sau khi chồng bà bị câu lưu tại Hà Nội và gọi điện về bảo khắc phục hậu quả. Bà My cho biết, không có ý kiến gì về số tiền khắc phục hậu quả, do tại cơ quan điều tra ông Thái khai dùng một phần để đóng học cho con cái đang du học tại Mỹ. "Chi tiết của việc đóng tiền này tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra. Khi chồng tôi đưa tiền về đóng học cho con tôi cũng không hỏi nguồn tiền từ đâu vì vợ chồng phải tin tưởng nhau. Công việc của tôi rất bận nên tôi không quan tâm đến công việc của chồng", bà My trình bày.