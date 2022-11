Biệt thự “khủng” của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên

Mới đây, hàng loạt bất động sản của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên. Ảnh: Plo Trong đó bao gồm 2 căn biệt thự, 6 căn hộ chung cư, 1 thửa đất diện tích hơn 4.000 m2. Ảnh: Dân Việt Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên một biệt thự diện tích 357m2 tại số nhà 99, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Dân trí Căn biệt thự cách không xa ga Hà Nội ở khu vực trung tâm Thủ đô, do bố bà Nhàn đứng tên. Ảnh: VOV Ngôi biệt thự trông khá cũ kỹ, phía ngoài cổng sắt che kín. Ảnh: VOV Căn biệt thự gồm 2 tầng, bên trong khuôn viên là hàng cau thẳng tắp hiếm có trên phố này. Ảnh: VOV Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê biên căn biệt thự tại số nhà 21, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Dân trí Căn nhà rộng 453m2 đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Dân trí Nằm ở vị trí đắc địa, phía trước căn biệt thự số 21 phố Nguyễn Huy Tự của bà Nguyễn Thị Thanh là vỉa hè rộng. Ảnh: Dân trí Người dân tại khu vực này cho biết, căn biệt thự từ lâu đã không có người ở. Ảnh: Dân trí Bên cạnh 2 căn biệt thự trăm tỷ, cơ quan điều tra còn ra lệnh kê biên cùng lúc 6 căn hộ tại khu chung cư cao cấp Pacific Place có 2 mặt tiền tại phố Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Dân Việt 6 căn hộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên có diện tích nhỏ nhất là hơn 67m2, to nhất là gần 220m2. Ảnh: Dân trí Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

