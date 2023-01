Vụ AIC: Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đơn kháng cáo khi đang bỏ trốn

Ngày 31/1, thông tin từ TAND TP Hà Nội, đơn vị đã nhận được đơn kháng cáo của 16 bị cáo và Công ty AIC trong vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.



Đáng chú ý, cả 8 bị cáo bỏ trốn trong vụ án này đều được luật sư bào chữa kháng cáo thay.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC (hiện vẫn đang bỏ trốn), bị cấp sơ thẩm tuyên án vắng mặt 30 năm tù nhưng luật sư của người này "kháng cáo thay".

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC

Luật sư của Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo Nhàn là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo việc thông thầu, việc định giá thiệt hại là quá cao và chưa được tranh luận làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm. Từ đó, luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

7 bị cáo khác hiện cũng đang bỏ trốn cũng có đơn kháng cáo. Luật sư của các bị cáo này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ của mình hoặc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm với lý do chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót…Riêng bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, ngoài đơn kháng cáo do luật sư bào chữa làm thay, bị cáo Thuyết cũng gửi đơn kháng cáo từ Mỹ gửi về, xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC kháng cáo với lý do bị cáo không phải là người chủ mưu cầm đầu, bị cáo thực hiện công việc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc, việc đánh giá thiệt hại và phần thiệt hại quy trách nhiệm cho bị cáo là quá lớn so với thực tế.

Bị cáo Nga cho rằng, nguyên đơn dân sự không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, bị đơn dân sự là Công ty AIC đã nhận trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, Công ty AIC đã lựa chọn thiết bị tối tân nhất cho bệnh viện nên không có thiết bị tương đương.

Trong số các cựu quan chức Đồng Nai, bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai và Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh này, không kháng cáo. Hai người bị cấp sơ thẩm tuyên lần lượt 11 và 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

7 bị cáo còn lại có đơn kháng cáo gồm: Phan Huy Anh Vũ - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Vũ Quang Ngọc - nguyên Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam, Lê Chí Tuân - Trưởng nhóm hồ sơ - Ban Quản lý Dự án 1 Công ty AIC, Nguyễn Tiến Thu - nhân viên Công ty AIC, Lê Thị Hương - nguyên Phó trưởng Ban Kế toán Công ty AIC, Huỳnh Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Công ty AIC kháng cáo phần dân sự, đề nghị đánh giá lại giá trị thiệt hại mà Công ty AIC phải bồi thường.

Trước đó, ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 36 bị cáo trong vụ Công ty AIC dự thầu tại Bệnh viện tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC bị phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù.

Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC Trần Mạnh Hà bị phạt 25 năm tù về 2 tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC do muốn trúng thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai nên gặp, nhờ bị cáo Trần Đình Thành, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giúp đỡ. Thông qua ông Thành, bị cáo Nhàn và người trong AIC tiếp xúc với các lãnh đạo khác gồm: Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế; Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Được nhóm trên "tạo điều kiện", Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Sau đó, nhóm AIC hối lộ các bị cáo Thành, Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng; Vũ 14,8 tỷ đồng.

Về dân sự, Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga là những người chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, giúp Công ty AIC thu lời bất chính. Do đó, cấp sơ thẩm thấy 3 bị cáo này phải liên đới bồi thường phần lớn số tiền thiệt hại, còn AIC bồi thường một phần thiệt hại. Cụ thể, HĐXX tuyên bà Nhàn phải bồi thường hơn 103 tỷ đồng; các bị cáo Nga, Hà và Công ty AIC bồi thường 15 tỷ đồng mỗi trường hợp.

Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của Nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho Nhà nước, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm cảnh cáo, răn đe và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng