Có GPLX ô tô được miễn sát hạch lý thuyết xe máy

Thông tư 12/2025/TT-BCA (gọi tắt là Thông tư 12) quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có hiệu lực từ ngày 1/3.

Tại Điều 4 Thông tư 12 nêu rõ, "thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực được miễn sát hạch lý thuyết". Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW; hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Đối với trường hợp phải sát hạch lý thuyết sẽ thực hiện trên máy vi tính (trừ trường hợp sân chỉ dùng để sát hạch xe máy thì thi lý thuyết bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy).

Ảnh minh hoạ.

Nội dung gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường (đối với hạng B1 và hạng B trở lên); đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đối với hạng B trở lên).

Sát hạch thực hành đối với hạng A1, A bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp thiết bị chấm điểm tự động. Người dự sát hạch phải điều khiển xe mô tô qua 4 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.

Đối với hạng B1 thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại.

Các hạng B, C1, C, D1, D2, D thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Người dự sát hạch phải điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch lái xe gồm: xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ (hạng B và C1 thực hiện ghép xe dọc; hạng B, C, D1, D2 và D thực hiện ghép xe ngang), tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng, kết thúc.

Đối với các hạng BE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại;

Hạng C1E, CE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua 2 bài sát hạch tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ.

Sát hạch thực hành lái xe trên đường đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

Đối với các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Ngoài ra, các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, Phòng CSGT rà soát, tổng hợp kết quả và chuyển dữ liệu người đạt kết quả sát hạch về Cục CSGT để cấp giấy phép lái xe, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh kết quả kỳ sát hạch.