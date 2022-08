VEC bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản ETC

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa điều chỉnh lại quy định liên quan đến số dư tài khoản thu phí không dừng. Cụ thể, doanh nghiệp đã hủy bỏ quy định bắt buộc tài xế phải duy trì số dư tài khoản bằng 50% mức phí của chặng dài nhất.

Thay vì bắt buộc, VEC chuyển sang khuyến cáo tài xế nên duy trì số dư tài khoản ETC ở mức cao để lưu thông thuận tiện. Cụ thể, với tuyến Nội Bài - Lào Cai là 150.000 đồng, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 100.000 đồng, tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là 40.000 đồng và Cầu Giẽ - Ninh Bình là 35.000 đồng. Trước đó, nhiều tài xế bất ngờ khi bị từ chối đi vào đường cao tốc của VEC do tài khoản ETC không đủ số dư tối thiểu. Như tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế phải duy trì số dư tối thiểu 150.000 đồng dù quãng đường sử dụng đôi khi chỉ tốn 30.000 đồng.

Ảnh minh hoạ.

Theo VEC, kể từ ngày 1/8/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng hoàn toàn (ETC) trên 4 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Theo đó, kể từ thời điểm 1/8/2022, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc.

Sau gần 1 tuần triển khai vận hành hệ thống và đánh giá chỉ số hiệu năng sử dụng (KPI), tuy còn một số tồn tại khách quan và chủ quan nhưng đến nay tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc bảo đảm an toàn, thông suốt, tạo thuận tiện cho người tham gia giao thông. Tình trạng ùn ứ ở đầu ra, đầu vào tại một số thời điểm cơ bản được giải quyết.

Giai đoạn đầu đưa hệ thống ETC vào khai thác, vẫn tồn tại tình trạng phương tiện không dán thẻ ETC khi vào đường cao tốc hoặc có dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí, hoặc số dư trong tài khoản thu phí không đủ để thanh toán tại đầu ra… đã tạo áp lực rất lớn cho công tác khai thác vận hành, gây ùn tắc tại các trạm thu phí do phải kéo dài thời gian xử lý offline.

Liên quan đến việc dán thẻ ETC, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ 1/8 công tác vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên cao tốc diễn ra ổn định, không phát sinh các tình huống phức tạp. Hai ngày đầu có gần 475.000 xe qua trạm thu phí, số xe phải xử lý sự cố là hơn 23.000 (4,8%), số xe phải dán thẻ, nạp tiền tại trạm khoảng 17.000.

Đến 2/8, cả nước đã có 3,5 triệu ô tô dán thẻ ETC (đạt 75%), tăng gần 1,2 triệu phương tiện so với cuối năm 2021. Tuy nhiên, trong những ngày đầu triển khai ETC trên cao tốc còn phát sinh ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí, do nhiều chủ phương tiện chưa dán thẻ ETC khi vào tuyến, không có hoặc không đủ số dư trong tài khoản giao thông; xe đến trạm thu phí mới dán thẻ nên tài khoản chưa được kích hoạt kịp thời...