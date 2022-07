Thu phí không dừng từ 1/8: Tài xế cần chú ý những gì?

Thẻ thu phí không dừng là gì?: Thu phí không dừng (ETC) là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản giao thông, vì vậy chủ xe không cần dừng lại tại các BOT để trả tiền. (Ảnh minh hoạ) Tại sao nên sử dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC?: Với tài xế, tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc do không cần dừng lại xếp hàng chờ mua vé; giảm ô nhiễm môi trường nhờ tiết kiệm giấy in, khói bụi; không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc và dịch bệnh; Tiết kiệm nhiên liệu khi lưu thông trôi chảy. Với nhà nước: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển vì sự phát triển của xã hội; hỗ trợ Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia; dễ dàng quản lý chi phí, hoạt động của các BOT. Với nhà đầu tư BOT: Minh bạch, tránh thất thoát chi phí bởi các chủ BOT dễ dàng đối soát nhờ thông tin lưu lại; tiết kiệm chi phí về con người và in ấn. Với công nghệ hiện đại, đi qua làn thu phí ETC sẽ nhanh hơn làn thu phí MTC truyền thống. (Ảnh minh hoạ) Các loại thẻ thu phí không dừng: Hiện trên thị trường có hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC (do Tasco góp vốn) và VDTC (thuộc Viettel). Hai đơn vị này sẽ quản lý các trạm thu phí không dừng và phát hành thẻ để dán trên ô tô. VETC quản lý 79 trạm, VDTC quản lý 35 trạm. Thẻ do VETC phát hành mang tên Etag, và thẻ của VDTC là ePass, cả hai đều có tác dụng như nhau. (Ảnh minh hoạ) Dán thẻ thu phí không dừng ở đâu?: Với nhu cầu sử dụng dịch vụ thu phí tự động ngày càng cao, VETC đã triển khai thêm rất nhiều điểm dán thẻ E-tag để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng. Dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí: Để nâng cao sự tiện lợi, VETC bổ sung đội ngũ dán thẻ ở mỗi BOT giúp khách hàng có thể tiện đường di chuyển, tranh thủ dán trước khi đi qua trạm nếu có nhu cầu. (Ảnh minh hoạ) Dán thẻ thu phí tự động tại các đại lý: Hệ thống đại lý của VETC bao gồm 73 cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành phố, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy cơ sở gần và thuận tiện với mình nhất. Dán thẻ ETC ở các trung tâm đăng kiểm: Cũng như hệ thống các đại lý, điểm dán VETC ở các trung tâm đăng kiểm cũng phân bố ở các tỉnh thành trên toàn quốc. Với 31 địa điểm ở miền Bắc, 20 địa điểm tại miền Trung và 20 địa chỉ ở miền Nam, VETC chắc chắn khách hàng có thể dễ dàng tìm được điểm đăng ký gần nhất. (Ảnh minh hoạ) Để dán thẻ, chủ phương tiện cần làm gì?: Cần mang theo giấy tờ đăng ký xe, đăng kiểm, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Ngoài việc dán trực tiếp tại các trung tâm, đại lý, trước trạm thu phí có thể đăng ký online và nhân viên của nhà cung cấp sẽ đến tận nhà dán thẻ. (Ảnh minh hoạ) Khi dán thẻ xong, muốn qua trạm tài khoản thẻ phải có đủ tiền cho chặng đi. Nên kiểm tra tài khoản qua app của nhà cung cấp. Đối với thẻ ePass, VDTC cho hay Viettel đã có ví điện tử Viettel Pay, Viettel Money thì chủ phương tiện có thể kết nối, liên kết trực tiếp sang Viettel Money để lưu thông qua trạm. Khi không đi đường, số tiền dư trong tài khoản có thể dùng vào việc khác. (Ảnh minh hoạ) Cách sử dụng thẻ thu phí tự động không dừng sau khi dán thẻ: Sau khi đơn vị cung cấp dịch vụ đã dán thẻ. Để sử dụng chủ xe cần tải ứng dụng (app) về điện thoại thông minh. Tương tự như các ứng dụng khác, sau khi tải về bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt, sử dụng. (Ảnh minh hoạ) Ứng dụng sẽ có các thông tin cơ bản như thông tin về xe, số tiền trong tài khoản, ngày giờ di chuyển qua từng trạm, mức phí của từng trạm và các thông tin có liên quan khác. Nhân viên dán thẻ hỗ trợ khởi tạo để dùng đăng nhập vào app. Để nạp tiền vào tài khoản sử dụng thẻ thu phí tự động không dừng, chủ xe có thể thao tác ngay trên ứng dụng và thanh toán bằng Mobile Banking, VNPay, VNPTePay... (Ảnh minh hoạ) Vì sao xuất hiện tài khoản "ảo": Thời gian qua một số chủ xe có tài khoản phản ánh về việc đi dán thẻ ETC nhưng phát hiện đã được đăng ký tài khoản "ảo". Ông Bùi Trình, Tổng giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC), cho biết những trường hợp này có thể còn xảy ra trong thời gian tới. Nguyên nhân là do trước khi dán thẻ chủ phương tiện cho mượn/thuê xe, người lái xe đi qua các tuyến và đăng ký dịch vụ bằng thông tin, số điện thoại của người lái mà chủ phương tiện không nắm được, hoặc phương tiện đã đăng ký dịch vụ bởi chủ cũ rồi chuyển nhượng sang chủ mới mà chưa thay đổi biển số, không còn thẻ trên xe,…(Ảnh minh hoạ) Để giải quyết, VDTC đã tổ chức lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại 21 trạm thu phí do ePass vận hành, 6 tuyến cao tốc chuẩn bị thu phí thuần ETC từ ngày 1/8. Cạnh đó, VDTC sẽ nghiên cứu triển khai các nghiệp vụ chuyển đổi chủ quyền, hủy dịch vụ tại hệ thống cửa hàng giao dịch với hơn 1.100 điểm giao dịch. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ phương tiện có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ. (Ảnh minh hoạ) Từ 1/8, ô tô chưa dán thẻ thu phí ETC có được đi vào cao tốc?: Nhiều người bày tỏ băn khoăn hiện trên cao tốc không còn làn thu phí thủ công, nếu chưa dán thẻ đi vào cao tốc có được hỗ trợ dán thẻ, nạp tiền tiếp tục lưu thông hay buộc phải quay xe đi sang quốc lộ? (Ảnh minh hoạ) Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Phạm Quang Hồng cho biết, theo quy trình vận hành, hợp tác giữa VEC với các đơn vị cung cấp dịch vụ hiện vẫn đang tổ chức cung cấp dịch vụ dán thẻ tích hợp tài khoản tại tất cả các lối dẫn vào đường cao tốc. Như vậy các phương tiện trước khi vào đường cao tốc đều được hỗ trợ ngay trong giai đoạn này cũng như giai đoạn khai thác sau ngày 1/8, duy trì lực lượng đó 24/24 giờ. (Ảnh minh hoạ) Chỉ xử phạt hành vi cố tình vi phạm: Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho hay trước mắt tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi đi trên cao tốc với dịch vụ thu phí không dừng. Chỉ xử phạt những hành vi cố tình vi phạm. Song phải lưu ý rằng sau ngày 1/8, các phương tiện chưa dán thẻ vẫn cố tình lưu thông qua cao tốc có thể sẽ bị xử lý theo quy định. (Ảnh minh hoạ) 3 loại hành vi bị xử phạt liên quan đến thu phí không dừng: Theo quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123 thì có 3 loại hành vi. Hành vi thứ nhất là không dán thẻ đầu cuối khi đi vào trạm thu phí không dừng. Thứ hai, là số tiền trên tài khoản người dân không đủ để thanh toán. Thứ ba, là điều khiển phương tiện đi vào trạm thu phí không dừng. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Những lưu ý khi dán thẻ thu phí không dừng ETC. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

