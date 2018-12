Vác dao xông vào UBND phường đòi gặp lãnh đạo để “nói chuyện”

(Kiến Thức) - Bức xúc việc giải tỏa hành lang của nhà mẹ đẻ, Hoàng Văn Năm đã vác dao dài 1 m đến trụ sở UBND phường Nghi Tân (Nghệ An) đòi gặp lãnh đạo phường này để “nói chuyện” cho ra nhẽ.

Ngày 27/12, Công an TX.Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Năm (SN 1965, trú khối 9, phường Nghi Tân, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.



Trước đó, khoảng 14h30 ngày 25/12, Hoàng Văn Năm đã vác theo 1 con dao tự chế, có chiều dài khoảng 1m xông đến trụ sở UBND phường Nghi Tân rồi hét lớn đòi gặp Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường khiến mọi người hoảng sợ.

Hoàng Văn Năm và tang vật (khoanh đỏ).

Lúc này, lãnh đạo UBND phường Nghi Tân đã gọi điện báo cho Công an TX.Cửa Lò. Tiếp nhận tin báo, Công an khẩn trương đến hiện trường và khống chế Năm đưa về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, Năm khai do bản thân bức xúc về chuyện giải toả hành lang của nhà mẹ đẻ nên ông ta vác dao đến tìm lãnh đạo phường để hỏi cho ra nhẽ, nhưng không gặp được.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Năm theo quy định pháp luật.