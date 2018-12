Ảnh: Tài xế tập trung phản đối mức phí BOT Phả Lại, Quốc lộ 18 ùn tắc

Sáng ngày 27/12, nhiều lái xe, người dân đã tập trung tại trạm thu phí Phả Lại (Km23+890) trên Quốc lộ 18 của Công ty CP BOT Phả Lại (xã Đức Long, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) dừng xe để phản đối mức phí đang áp dụng. Một số lái xe cho biết, họ sống gần trạm BOT Phả Lại, một ngày phải qua trạm hàng chục lần nhưng chỉ được giảm giá 50% với xe cá nhân và 40% đối với xe kinh doanh. Do vậy họ đề nghị phải được miễn phí qua trạm chứ không chỉ giảm giá phí. Người dân cũng cho rằng, việc cải tạo nâng cấp tuyến đường là dựa trên nền đường Quốc lộ 18 cũ chứ không phải làm đường mới nhưng chủ đầu tư lại được thu phí đến 16 năm là không hợp lý. Việc các lái xe tập trung để yêu cầu giảm phí đã khiến Quốc 18 tắc nghẽn hai chiều đoạn từ Cầu Phả Lại về trung tâm thị xã Chí Linh. Quốc lộ 18 nhiều phương tiện lưu thông nên ách tắc ngày càng dài. Trước đó, Trạm thu phí Phả Lại QL18 chính thức đi vào hoạt động từ 00h ngày 24/12 để hoàn vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh-Uông Bí. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 16 năm 3 tháng 2 ngày. Bộ GTVT cho phép Công ty cổ phần BOT Phả Lại thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Phả Lại để để hoàn vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh-Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT cũng đã chấp thuận chấp thuận giảm giá vé tối đa theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/2016 cho các phương tiện của người dân 2 vùng lân cận trạm thu phí trong phạm vi bán kính 5 km thuộc địa bàn các tỉnh Bắc Ninh (gồm 6 xã thuộc huyện Quế Võ là Đức Long, Châu Phong, Ngọc Xá, Phù Lãng, Đào Viên, Phù Lương và 4 xã thuộc huyện Gia Bình là Cao Đức, Vạn Ninh, Thái Bảo, Bình Dương), Hải Dương (gồm 3 phường, xã thuộc thị xã Chí Linh là Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ) và giảm giá chung cho các phương tiện nhóm 4, 5. Theo đó, mức thu phí thông thường cho các phương tiện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt qua trạm như sau: 35.000 đồng, 50.000 đồng, 75.000 đồng, 120.000 và 180.000 đồng/vé/lượt. Mức thu phí cho các phương tiện của người dân vùng lân cận trạm thu phí sau khi đã được giảm giá như sau: Đối với các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh: nhóm 1 là 15.000 đồng/vé/lượt, nhóm 2 là 25.000 đồng/vé/lượt. Đối với các loại phương tiện còn lại theo nhóm 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt như sau: 20.000 đồng, 30.000 đồng, 45.000 đồng, 70.000 đồng và 110.000 đồng/vé/lượt. Xe buýt nội đô được giảm 100%. Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí có tổng mức đầu tư 2.905 tỷ đồng do Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương là nhà đầu tư; doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần BOT Phả Lại. Dự án dài 57 km gồm 4 làn xe cơ giới, trong đó, đoạn đường ngoài đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, đoạn qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 km/h. Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần BOT Phả Lại tổ chức thu phí đúng quy định của pháp luật; đảm bảo TTATGT; không để xảy ra điểm nóng về mất an ninh trật tự; tổ chức thông báo, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm bán vé. Xe đón dâu không thể di chuyển do tắc đường. Ách tắc kéo dài vài km. Nhiều du khách phải xuống đợi. Trong đó có không ít du khách nước ngoài. Du khách không hiểu vì sao đường lại ùn tắc. Họ thẫn thờ đứng đợi với vẻ mặt thất vọng. Một số du khách nước ngoài mang bánh ra ăn do thời gian ùn tắc quá lâu. Đến 13h chiều 27/12, các xe mới có thể di chuyển chậm. Clip cảnh ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 18 do tài xế phản đối mức phí BOT.

