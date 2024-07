Tuyên Quang: Xử lý người chia sẻ bài vết bôi nhọ lãnh đạo

Ngày 26/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Tuyên Quang đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “Đ.B.M” đã có hành vi chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công an thành phố Tuyên Quang đã tiến hành rà soát, xác minh, mời chủ tài khoản trên đến cơ quan Công an để làm việc.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, anh N.Đ.Q, sinh năm 1983, trú tại Tổ 8, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công an TP Tuyên Quang đã tuyên truyền, giáo dục, răn đe, đề nghị N.Đ.Q tự gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên các trang mạng xã hội . Các hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mọi công dân khi phát hiện có hành vi tương tự như trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Fanpage Công an tỉnh Tuyên Quang, gọi đường dây nóng 069.2526.112 để kịp thời tiếp nhận, xử lý.