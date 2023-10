Hải Phòng: Bôi nhọ công an và chính quyền, cô gái bị phạt 5 triệu

Công an huyện Thủy Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thị H., sinh 1995, ĐKTT ở xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên), mức phạt 5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan công an, H. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang Facebook cá nhân, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tài khoản Facebook “Vũ Hiền” đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội vào 8h ngày 19/10 với nội dung bôi nhọ, xúc phạm lực lượng Công an xã Mỹ Đồng và cá nhân Chủ tịch UBND xã.



Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật. Nhận thấy đây là hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội An ninh - Công an huyện xác định chủ tài khoản trang Facebook “Vũ Hiền” là Vũ Thị H., sinh 1995, ĐKTT ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên. Tiến hành mời làm việc, Vũ Thị H. thừa nhận hành vi vi phạm xuất phát từ việc vào ngày 18/10, mẹ của H. chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hoa quả tại khu vực thôn 6, xã Mỹ Đồng bị chính quyền xử lý, nhắc nhở theo quy định.

Tuy nhiên, hôm sau từ câu chuyện mẹ kể lại, H. bức xúc dẫn đến hành vi đăng tải thông tin sai lệch, không đúng sự thật và thiếu chuẩn mực văn hóa trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, H. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang Facebook cá nhân, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an huyện đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Vũ Thị H. về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, theo quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

