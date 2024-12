Công an Quảng Nam ra quân bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Theo quy luật, cứ vào dịp cuối năm, trước thềm năm mới và Tết Nguyên đán thì sẽ có nhiều yếu tố tác động dẫn đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn gia tăng và phức tạp hơn.

Để tiếp tục giữ vững ANTT, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tạo tiền đề cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm lần này được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định thực hiện từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025. Đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Mục tiêu của đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định xã hội, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Toàn cảnh lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm (ảnh CA)

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực sự tạo chuyển biến tích cực. Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh: kết quả, cường độ thực hiện công tác phải cao hơn, biện pháp xử lý phải quyết liệt, hiệu quả hơn, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tại buổi lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Công an ra quân, diễu hành tạo khí thế mạnh mẽ (ảnh CA)

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy về đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.