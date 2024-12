Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm dip Tết Nguyên đán 2025

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc được thực hiện từ ngày 15/12 đến ngày 14/02/2025.

Sáng 15/12, Công an TP. Hải Phòng đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân. Ảnh: haiphong.gov.vn

Đây còn là dịp để các lực lượng Công an Hải Phòng thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Cảng năm 2025.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là: tội phạm ma túy, tội phạm cờ bạc, “tín dụng đen”, tội phạm gây rối trật tự công cộng, lừa đảo trên không gian mạng. Tăng cường hoạt động của của lực lượng HP-22, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chào năm mới và các Lễ hội đầu Xuân.

Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; không để xảy ra cháy, nổ lớn, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không để đua xe trái phép... ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân thành phố đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảm bảo các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu. Chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm của Công an thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 799 thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các quận, huyện và đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nâng cao số lượng, chất lượng, quy mô để mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm, phối hợp, ủng hộ lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm.