Điện Biên triệt phá 2 vụ án ma tuý lớn trong ngày

Theo TTXVN, khoảng 3h ngày 15/12, tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đội Cảnh sát tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Nhà thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phát hiện bắt giữ đối tượng Cua Giàng, sinh năm 2009, trú tại bản Na Xiêm Đi, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Bang (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Cua Giàng và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra.Ảnh QĐND

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh hình hộp chữ nhật bên trong có các gói nilon màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY, số lượng 18.000 viên nghi là ma túy tổng hợp.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Cua Giàng khai vận chuyển số ma túy này đến bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên để giao cho một đối tượng người Việt Nam không biết tên. Khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo báo QĐND, cũng trong sáng nay (15/12), Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Công Dũng (sinh năm 1984, trú tại thôn Hợp Thành, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 300 gram thuốc phiện.

Đấu tranh khai thác đối tượng Trần Công Dũng khai nhận đã mua số thuốc phiện này từ Lào và đem về để sử dụng.

Đối tượng Trần Công Dũng và tang vật/ Ảnh QĐND

Hiện hai vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điện Biên là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp 2 nước Lào và Trung Quốc, gần “Tam giác vàng” - thủ phủ ma tuý thế giới. Lợi dụng địa hình miền núi hiểm trở, phức tạp; trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số, nên các đối tượng phạm tội về ma túy đã tăng cường hoạt động. Điều này cũng đặt ra cho công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và trong nội địa là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với lực lượng chức năng mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, liên tiếp triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...