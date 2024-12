Hải Dương bắt đầu cao điểm trấn áp tội phạm Tết Ất Tỵ 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo TP Hải Dương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở …tham dự.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương khi phát biểu nhấn mạnh, việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hoạt động có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nhằm bảo đảm ANTT, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân .

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT để xây dựng văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật; lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhằm xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn đến từng người dân.

Kết hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền từ “truyền thống" đến “hiện đại" như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà"; in phát tài liệu, băng rôn, biểu ngữ; tăng thời lượng, số lượng buổi phát thanh, truyền hình; đăng tải thông tin rộng rãi trên các trang mạng xã hội, lập các hội nhóm, trợ lý ảo để tương tác, hướng dẫn… Ban Chỉ đạo 138 các cấp, nhất là cấp cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong Nhân dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tin tưởng, với sự phát huy những thành tích đã đạt được, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ đạt được những kết quả nổi bật.

Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương ra lệnh cho toàn lực lượng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất quan trọng của đợt cao điểm, với mục tiêu cao nhất là giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ Nhân dân đón Tết, vui Xuân an ninh, an toàn, không để bất kỳ người dân nào bị xâm hại bởi các hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo toàn lực lượng từ Công an tỉnh đến Công an cấp xã phải toàn tâm, toàn ý, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; lan toả khí thế tấn công, trấn áp tội phạm đến cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời ra lệnh cho toàn lực lượng đồng loạt ra quân, khẳng định tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm.

Sau buổi lễ, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã diễu hành, biểu dương lực lượng, phương tiện trên nhiều tuyến phố của thành phố Hải Dương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Cùng ngày, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại các địa phương.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/02/2025.

Trong thời gian diễn ra đợt cao điểm, Công an tỉnh Hải Dương sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; kiên quyết tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm gắn với duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 151 nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; ngăn chặn, trấn áp xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất ANTT, đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm về ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; vi phạm pháp luật về môi trường; không để xảy ra cháy, nổ lớn; giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc, đi qua địa phương, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, các đoàn khách quốc tế, dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trong dân tộc, tôn giáo… góp phần giữ vững, ổn định ANTT để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.