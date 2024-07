Bắt 3 thanh niên trộm máy tời của đơn vị thi công đường dây 500kV

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1994, trú xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Cao Văn Hiền (SN 1998, trú xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Lê Văn Nhân (SN 2003, trú xã Ea KNuec, H.Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Theo thông tin ban đầu, ngày 19/7, ông T.V.L. (SN 1970), đại diện Công ty cổ phần xây dựng Hùng An (có địa chỉ đóng tại khối 7, thị trấn Quán Hành, H.Nghi Lộc, Nghệ An) đến Công an xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) trình báo về việc, ngày 14/7, đơn vị của ông đang thi công cột số 286 đường dây 500kV (thuộc thôn Thông Tự, xã Tùng Ảnh) thì bị mất trộm một chiếc máy tời loại 5 tấn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh khởi tố đối với 3 đối tượng.

Theo ông L., chiếc máy tời này đơn vị ông mua vào năm 2018 với giá 180 triệu đồng, được dùng để tời vật liệu xây lắp đường dây 500kV.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tùng Ảnh đã chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Thọ vào cuộc điều tra làm rõ, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Quá trình khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn, trưa cùng ngày, Công an huyện Đức Thọ đã làm rõ nhóm đối tượng gồm: Phan Văn Hiếu, Cao Văn Hiền và Lê Văn Nhân đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của Công ty cổ phần xây dựng Hùng An.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu, Hiền và Nhân khai nhận, ngày 14/7, các đối tượng phát hiện máy tời vật liệu xây lắp đường dây 500kV không có người trông coi nên rủ nhau trộm rồi mang đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ còn làm rõ đối tượng Cao Văn Tám (SN 1989, trú xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.

