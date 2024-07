Đối tượng vứt lợn chết xuống sông Ngàn Trươi bị phạt hơn 15 triệu

Ngày 26/7, Công an huyện Vũ Quang cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Văn Đức (SN 1988, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) số tiền 5.500.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả số tiền 10.430.000 đồng do có hành vi vứt lợn chết ra môi trường vào ngày 3/6/2024 tại cầu Khe Trươi, xã Thọ Điền.



Hành vi của Vũ Văn Đức vi phạm điểm A, khoản 6, Điều 5 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Lợn chết bị vứt xuống sông Ngàn Trươi.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, ngày 3/6, một số người dân đi qua cầu Khe Trươi phát hiện nhiều con lợn chết nổi trên mặt nước. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan trục vớt được 20 con, trọng lượng 20-40 kg/con, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Vũ Quang đã xác định, vào khoảng 1h30’ ngày 3/6, Vũ Văn Đức và Vũ Văn Tá điều khiển xe ô tô tải BKS 36H-02430 vận chuyển lợn giống từ tỉnh Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh vào tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển có nhiều con bị chết ngạt nên khi đến đoạn cầu Khe Trươi, hai đối tượng đã dừng xe và vứt số lợn trên xuống sông.

>>> Mời quý độc giả xem video: Bà Lê Thị Kim Loan, quận Tây Hồ, Hà Nội nói về việc không nên vứt bát hương, tro... xuống Hồ Tây gây ô nhiễm môi trường: