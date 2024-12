Đèo Khánh Lê sạt lở: Hàng trăm người bị mắc kẹt chờ giải cứu

Theo VOH, chiều 15/12, ông Phạm Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) cho biết nhiều người bị mắc kẹt tại Đèo Khánh Lê do sạt lở trong đó có du khách, người dân địa phương cùng nhiều phương tiện. Khu vực cô lập không có nhà dân, chỉ có một vài nơi có lán nhỏ, miếu.

Để hỗ trợ người dân, địa phương đã huy động lực lượng đi bộ qua điểm sạt lở, vận chuyển thức ăn bằng đường bộ. Hầu hết người bị kẹt đều có sức khoẻ ổn định.

"Xã đang phối hợp ngành chức năng liên quan đẩy nhanh khắc phục sự cố sạt lở. Hiện khối lượng đất sạt xuống đường khá lớn, việc hốt dọn đất đá chưa thể khẳng định có thể thông tuyến trong ngày", vị lãnh đạo nói.

Người dân đang kẹt trên đèo Khánh Lê được tiếp tế thực phẩm. (Ảnh NLĐ)

Còn theo Sài Gòn Giải Phóng, tại điểm sạt lở từ Km42 đến Km54 có khoảng 60 người đang bị mắc kẹt, địa phương đã cử lực lượng chức năng đi bộ băng qua điểm sạt lở gùi thức ăn, nước uống để tiếp tế cho người dân.

Riêng điểm sạt lở từ Km54 đến Km59 có khoảng 200 người cùng hàng chục phương tiện đang mắc kẹt. Do ở xa nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được.

“Tuy nhiên, điểm sạt này không lớn, lại là điểm tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng nên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã liên hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và cá nhân tôi cũng đã liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương để nhờ phía Lâm Đồng mở đường cho các phương tiện di chuyển”, ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thông tin.

Theo Báo Tổ quốc, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hơn 1.000m3 đất đá đổ ấp xuống đèo Khánh Lê sáng cùng ngày. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã huy động tối đa các phương tiện để mở đường, song chậm vì điều kiện tiếp cận khó khăn, đất đá ứ nước, trời mưa lớn.

Huyện Khánh Vĩnh cũng đã tăng cường công tác thông tin cảnh báo về diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện, trang thiết bị hiện có, bố trí lực lượng để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp khi mưa lũ lớn gây ra.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó khu vực phía nam đã có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 – 100mm. Dự kiến trong 12 giờ tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60mm.