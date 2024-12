Đắk Lắk: Ra quân cao điểm bảo đảm TT-ATGT dịp lễ, tết 2025

Sáng 15/12/2024, Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Cao điểm bảo đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Theo đó, từ ngày 15/12/2024 đến 14/02/2025, Công an các đơn vị, địa phương sẽ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025) và các sự kiện lớn của đất nước, trước mắt trong dịp Lễ Giáng sinh (Noel) và Tết Dương lịch 2025.

Với khí thế và quyết tâm cao độ bảo đảm TTATGT-TTXH, kiềm giảm tai nạn giao thông (TNGT), trong thời gian mở đợt cao điểm từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ.

Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông; đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều; không có giấy phép lái xe; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định…

Quang cảnh tại buổi Lễ

Bên cạnh đó, vào thời gian trước, trong và sau các dịp Tết, Lễ hội, đơn vị sẽ tăng cường tối đa quân số thường trực trên các tuyến đường: đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, để hỗ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân làm ăn xa về quê đón Tết và sau Tết quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập.

Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân 2025.

Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông phải luôn chủ động, tích cực trong công tác nắm tình hình và thi hành nhiệm vụ; triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm TTATGT; tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT-TTXH, kiềm giảm tai nạn giao thông; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật về TTATGT, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để xảy ra ùn tắc giao thông; chủ động nắm tính hình và thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm TTATGT phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm quy trình công tác, giữ đúng lễ tiết tác phong, điều lệnh nội vụ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ.