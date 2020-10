Trong trại tạm giam, GĐ cty Thiên Phú gửi đơn gì đến Bộ CA?

Tháng 2/2019, Thiên Phú vẫn khởi kiện ra tận TAND Quận 7 đòi hủy kết quả đấu giá, đòi nhận lại dự án. Tòa Quận 7 sau đó đã ra lệnh “phong tỏa” dự án Hòa Lân. Tháng 3/2020, TAND quận 7 đưa vụ án ra xét xử. Trong quá trình đó, ông Bùi Thế Sơn (GĐ Thiên Phú) bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án khác vào ngày 27/3/2020.

Tháng 4/2020, bất ngờ xuất hiện hai người khác là bà Phạm Thị Hường và con dâu là Nguyễn Ngọc Kim Châu mua lại phần vốn góp 90 tỷ đồng tương đương 100% cổ phần Cty Thiên Phú, nộp hồ sơ đến Sở KH&ĐT Bình Dương đòi thay đổi thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của Thiên Phú, nhưng Sở KH&ĐT Bình Dương chưa chấp nhận vì đại diện pháp luật Thiên Phú đang bị tạm giam.

Ngày 14/9/2020, Bộ Công an có Văn bản 3469/CSKT-P10 gửi TAND quận 7, cho biết có văn bản giả mạo chữ ký ông Sơn trong hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của Thiên Phú. Sau khi nhận được đề nghị phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ liên quan việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Thiên Phú, Bộ Công an phối hợp trích xuất bị can Sơn ghi lời khai, giám định chữ ký, chữ viết của ông Sơn trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Thiên Phú.

“Kết luận giám định số 2921/C09B, ngày 18-8-2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM thể hiện: Tại hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Thiên Phú do Sở KH&ĐT Bình Dương cung cấp cho CQĐT, toàn bộ chữ ký, chữ viết tên “Bùi Thế Sơn” đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết”, văn bản nêu.