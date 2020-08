Lập chứng từ khống, nguyên kế toán trường THPT Nông Cống 3 tham ô hơn 1 tỷ đồng

Ngày 5/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng (SN 1983, trú ở khu phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) - nguyên là kế toán trường PTTH Nông Cống 3) do phạm tội tham ô tài sản.

Lê Mai Sáng nghe lệnh bắt tạm giam.

Theo tài liệu điều tra, do nợ nần, từ tháng 01/2019 đến 8/2019, với nhiệm vụ được giao là kế toán trường PTTH Nông Cống 3, Lê Mai Sáng đã tự ý lập 22 bộ chứng từ khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường PTTH Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa để làm thủ tục rút tiền ngân sách của Trường PTTH Nông Cống 3 tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống với tổng số tiền 1.118.750.000đ.

Sau khi rút được toàn bộ số tiền này, Lê Mai Sáng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật.

