Tin nóng ngày 23/10: Dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm

1. Dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm: Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị truy tố bị can Triệu Chòi Phin (SN 1965), trú ở xã Yên Hoa, huyện Na Hang, Tuyên Quang về tội "Giết người". Trước đó, ngày 13/4, gia đình ông Triệu Dào Sinh (51 tuổi, trú tại xã Yên Hoa) có 5 người bị ngộ độc sau khi ăn canh. Trong đó có cháu Triệu Trần L. (SN 2012, cháu ông Sinh), đã không qua khỏi. Qua quá trình điều tra, Công an bắt giữ nghi phạm là Triệu Chòi Phin vì có mâu thuẫn tiền bạc với gia đình nạn nhân. 2. Bắt thanh niên dùng dao cướp Ministop: Ngày 23/10, Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm cầm dao, khống chế nhân viên ở Ministop (phường Tân Sơ Nhì, quận Tân Phú) cướp tài sản xảy ra vào tối 12/10. Theo đó, nam thanh niên là Phạm Ngọc Anh Tuấn (23 tuổi; tạm trú Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Tuấn đã xông vào cửa hàng trên tay cầm con dao khống chế hai nhân viên của cửa hàng cướp 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. 3. Phá sòng bạc poker trong khu Palm Residence cao cấp: Ngày 23/10, Công an Q.2, TP.HCM cho biết vừa triệt phá ổ đánh bạc có người nước ngoài trong căn hộ khu Palm Residence, phường An Phú. Công an đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng, trong đó có 4 khách nước ngoài (1 người có quốc tịch Mỹ, 3 người Đài Loan - Trung Quốc). Test nhanh có 02 đối tượng dương tính với ma túy; thu giữ tang vật gồm: 60.000.000đ, 11 ĐTDĐ, 07 bộ bài Tây poker... 4. Nhớ tình cũ, thanh niên mang dao chém tình địch: Ngày 23/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn No (SN 1982, trú huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Gặp lại anh Nguyễn Văn Sang (SN 1998, trú tại huyện Nhơn Trạch) tại quán cà phê, No về nhà mang dao quay lại chém gây thương tích cho tình địch. 5. Hai mẹ con đi xe ôm bị cướp giật túi xách, té xuống đường: Ngày 23/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ cướp giật trên địa bàn thị trấn Hóc Môn. Chị T. (36 tuổi, quê Bình Dương) cùng con nhỏ đi xe ôm trên đường thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy BS: 59F1-373.78 áp sát, kẻ ngồi sau giật chiếc túi xách của chị T. nhưng bất thành. Tuy nhiên, do giằng co, khiến cả ba nạn nhân cùng hai tên cướp bị té xe, người phụ nữ bị thương nằm bất tỉnh. 6. Nữ nhân viên ngân hàng giả chữ ký khách hàng để chiếm đoạt 4,4 tỷ: Ngày 23/10, Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Quyên (SN 1990, ngụ Quận 11, nhân viên giao dịch ngân hàng) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyên đã giả chữ ký khách hàng, lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng. 7. Đi rừng, 2 người dân Quảng Bình bị lũ cuốn tử vong: Ngày 23/10, UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 người đàn ông ở địa phương lúc đi rừng bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực rừng ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh). Nạn nhân là ông Đinh Hồng Duẫn (SN 1975, ngụ thôn Tân Lợi) và ông Nguyễn Bá Ngọc (SN 1970, ngụ thôn Lâm Hóa) bị lũ cuốn chiều 22/10.

