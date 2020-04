Triệu tập thanh niên đánh nhân viên bệnh viện Phú Thọ vì nhắc đeo khẩu trang

Liên quan đến vụ việc một đối tượng có hành vi đánh nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khi bị nhắc đeo khẩu trang được phản ánh qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Ngày 2/4, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác minh làm rõ và triệu tập Phạm Hồng Hải, SN 1985, ở phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là đối tượng trên đến cơ quan Công an để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Hải khai nhận, chiều ngày 30/3, Hải sang nhà người quen ở xã An Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chơi và uống rượu. Đến khoảng 22 giờ, trên đường về nhà, đến khu vực công ty gang thép Tuyên Quang, Hải đã gây tai nạn cho một thanh niên.

Phạm Hồng Hải tại cơ quan Công an. Khi đó Hải đã cùng 1 số người dân có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Trong tình huống khẩn cấp và lo lắng cho nạn nhân nên Hải đã bước vào khu vực cấp cứu của bệnh viện mà không đeo khẩu trang. Khi bị nhắc nhở, Hải đã thiếu kiềm chế nên đã xảy ra xô xát với nhân viên an ninh Bệnh viện. Trước đó, khoảng 23h ngày 30/3, tại Trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện đa khoa Hùng Vương có một nhóm người đi xe ôtô loại 4 chỗ đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông. Phát hiện thấy 1 nam thanh niên đi trong nhóm không đeo khẩu trang đang bước vào khu vực phòng cấp cứu, nhân viên an ninh của bệnh viện đã ra nhắc nhở người này chấp hành phòng dịch theo đúng quy định. Tuy nhiên, thanh niên trên không những không chấp hành lại có những lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và thách thức nhân viên bệnh viện, khiến 2 bên xảy ra xô xát. Đội an ninh phản ứng nhanh của bệnh viện và lái xe đi cùng đã kịp thời can ngăn. Ngay sau đó, nam thanh niên đã được đưa ra khỏi khu vực bệnh viện. Sự việc này đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Hiện vụ nam thanh niên đánh nhân viên bệnh viện vì bị nhắc đeo khẩu trang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.