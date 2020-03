Cả thế giới đeo khẩu trang, hãng hàng hiệu “chen chân” thế nào?

Nhà mốt Louis Vuitton ra mắt mẫu khẩu trang vuông vức có hoạt tiết monogram với giá không dưới 700 USD (khoảng 16,2 triệu đồng). Ảnh: Getty. Gucci còn thiết kế chiếc khẩu trang vải voan in họa tiết monogram để đồng điệu trang phục. Ảnh: ELLE. Fendi cũng chạy theo trào lưu khẩu trang in logo thương hiệu. Khẩu trang của hãng được thiết kế khá đơn giản với tông màu đen cùng lớp vải in họa tiết monogram, có giá 270 USD (6,2 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Thương hiệu thời trang bình dân ASOS (Anh) tung ra mẫu khẩu trang đính kết lấp lánh dành cho cả nam và nữ với mức giá 19 USD (440.000 đồng). Ảnh: ASOS. Thương hiệu thời trang đường phố xa xỉ Off-White ra mắt 2 phiên bản khẩu trang với logo mũi tên cùng dòng ký tự tên của hãng cũng "cháy hàng" dù giá tới 99 USD (2,3 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Không nằm ngoài cuộc chơi bán khẩu trang, Versus by Versace thiết kế món phụ kiện tông đen dành cho tín đồ chuộng phong cách cá tính. Ảnh: Farfetch. Sản phẩm cũng không còn hàng, dù có mức giá hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Farfetch. Khẩu trang họa tiết trăng lưỡi liềm tông đỏ, xám và trắng có gắn van thở một chiều của Marine Serre giá 515 USD (11,9 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Sản phẩm cũng "cháy hàng" khi ra mắt và chưa ấn định ngày tái sản xuất. Ảnh: Farfetch. Nhà mốt Prada (Ý) cho biết họ đã bắt đầu sản xuất 80.000 áo y tế và 110.000 khẩu trang theo yêu cầu của các nhà chức trách ở Tuscany. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem video: Bỏ mặc khẩu trang khi đi lễ chùa sau Tết. Nguồn: VTC Now

Nhà mốt Louis Vuitton ra mắt mẫu khẩu trang vuông vức có hoạt tiết monogram với giá không dưới 700 USD (khoảng 16,2 triệu đồng). Ảnh: Getty. Gucci còn thiết kế chiếc khẩu trang vải voan in họa tiết monogram để đồng điệu trang phục. Ảnh: ELLE. Fendi cũng chạy theo trào lưu khẩu trang in logo thương hiệu. Khẩu trang của hãng được thiết kế khá đơn giản với tông màu đen cùng lớp vải in họa tiết monogram, có giá 270 USD (6,2 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Thương hiệu thời trang bình dân ASOS (Anh) tung ra mẫu khẩu trang đính kết lấp lánh dành cho cả nam và nữ với mức giá 19 USD (440.000 đồng). Ảnh: ASOS. Thương hiệu thời trang đường phố xa xỉ Off-White ra mắt 2 phiên bản khẩu trang với logo mũi tên cùng dòng ký tự tên của hãng cũng "cháy hàng" dù giá tới 99 USD (2,3 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Không nằm ngoài cuộc chơi bán khẩu trang , Versus by Versace thiết kế món phụ kiện tông đen dành cho tín đồ chuộng phong cách cá tính. Ảnh: Farfetch. Sản phẩm cũng không còn hàng, dù có mức giá hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Farfetch. Khẩu trang họa tiết trăng lưỡi liềm tông đỏ, xám và trắng có gắn van thở một chiều của Marine Serre giá 515 USD (11,9 triệu đồng). Ảnh: Farfetch. Sản phẩm cũng "cháy hàng" khi ra mắt và chưa ấn định ngày tái sản xuất. Ảnh: Farfetch. Nhà mốt Prada (Ý) cho biết họ đã bắt đầu sản xuất 80.000 áo y tế và 110.000 khẩu trang theo yêu cầu của các nhà chức trách ở Tuscany. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem video: Bỏ mặc khẩu trang khi đi lễ chùa sau Tết. Nguồn: VTC Now