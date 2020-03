Phú Thọ: Đánh đấm nhân viên bệnh viện khi bị nhắc đeo khẩu trang

Chiều 31/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ ngày 30/3. Khi đó, nhân viên an ninh bệnh viện làm nhiệm vụ tại chốt an ninh trước Trung tâm cấp cứu chống độc thì phát hiện một xe ô tô 4 chỗ ngồi dừng xe trước cửa đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông.



Thời điểm này, trên xe có 4 người, gồm tài xế, 2 nam thanh niên khác và bệnh nhân. Khi chiếc xe ô tô dừng lại, tài xế và một nam thanh niên dìu bệnh nhân (3 người đều đeo khẩu trang) cùng nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Tại xe còn một nam thanh niên khác bước xuống và đi một mình vào phòng cấp cứu, không đeo khẩu trang.

Lúc này, nhân viên an ninh của bệnh viện là Nguyễn Phi Long đã yêu cầu và hướng dẫn nam thanh niên đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Đồng thời, hướng dẫn nam thanh niên ngồi ở khu vực chờ của thân nhân người bệnh để các y bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Khi được yêu cầu về việc đeo khẩu trang theo quy định, ngay lập tức, nam thanh niên áo trắng đã có những lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và thách thức nhân viên bệnh viện. Thậm chí, nam thanh niên còn tiến tới xô ngã, liên tục đấm vào mặt, vào đầu nhân viên an ninh bệnh viện.

Trước sự manh động của nam thanh niên này, đội an ninh phản ứng nhanh của bệnh viện cùng lái xe đi cùng đã kịp thời tới can ngăn. Ngay sau đó, nam thanh niên đã được đưa ra khỏi cổng bệnh viện để đảm bảo an toàn an ninh bệnh viện và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Vụ việc trên khiến anh Long bị choáng, thâm tím vùng hố mắt và sưng nề vùng mặt. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

Trước sự manh động và hành vi côn đồ của nam thanh niên, sáng 31/03/2020, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, hành động của nam thanh niên không chỉ vi phạm quy định về trật tự công cộng, an ninh bệnh viện mà còn vi phạm quy định về phòng chống dịch khi không đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại nơi công cộng , bệnh viện.

“Hành vi của nam thanh niên trên thể hiện sự manh động, côn đồ, không tôn trọng pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tại các công sở, các cơ sở y tế là những nơi “tuyến đầu”, nơi các y bác sĩ và nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi, tập trung cao độ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tốt nhất cho người dân. Hành động này đáng lên án và rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ hành vi trên của nam thanh niên và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo bệnh viện cho biết.