TP HCM kỷ luật thêm 6 cán bộ, lãnh đạo Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 3/9, UBKT Thành ủy TP HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 lãnh đạo của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Đó là bà Lê Thị Phượng, Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Kiểm soát viên chuyên trách của Tổng công ty. Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách.

Ông Tống Ngọc Dương, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thành viên HĐTV. Bà Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Đồng thời, UBKT Thành uỷ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách HĐTV. Ông Nguyễn Văn Trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Theo UBKT Thành ủy, các cá nhân này có vi phạm, khuyết điểm trong ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú ký 77 hợp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liên kế trong khi dự án khu nhà ở Phước Long B - Quân khu 9 chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật.

Tham gia biểu quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng 28% Dự án Khu nhà ở Phước Long B - Quân khu 9 không đúng quy định pháp luật về đấu giá để xác định giá thị trường khi chuyển nhượng tài sản; hợp tác thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò; chậm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại Củ Chi gây lãng phí.

Trước đó, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng (SN 1993, ngụ TPHCM) nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) về tội danh tham ô tài sản theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Ông Hùng cùng những người liên quan bị khởi tố bắt giam trước đó.

Trước đó, bị can Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị can Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Sagri. Quyết định trên do Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký.

Quyết định đình chỉ công tác nêu rõ ông Lê Tấn Hùng đã có các vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 3 sai phạm tại tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cụ thể là cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.