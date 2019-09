Nhận hối lộ 3 triệu USD, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hưởng tình tiết giảm nhẹ gì?

Trong bản kết luận điều tra số 73/C03-P14, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).



Đáng chú ý, trong số 14 bị can, chỉ có bị can Phạm Nhật Vũ (SN 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS năm 2015. 13 bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 4, Điều 220 BLHS năm 2015.

Đặc biệt, có đến 4 bị can gồm hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn; Cao Duy Hải - nguyên Tổng Giám đốc MobiFone , Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS năm 2015 với với số tiền từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD.

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần liên lạc gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Nguyễn Bắc Son để hối thúc, mong muốn chỉ đạo sớm bán được cổ phần. Ông Son biết nhiệm kỳ bộ trưởng đến tháng 4/2016 là hết nên muốn MobiFone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, nếu việc mua bán thành công, ông Son nghĩ chắc chắn các cổ đông AVG sẽ cám ơn ông Son bằng vật chất.

Sau khi hoàn thành dự án MobiFone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, Phạm Nhật Vũ đến nhà riêng để đưa cho ông Son 3 triệu USD. Bị can Son khai sau khi nhận tiền đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 đến 400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh.

Ngoài ra, ông Son còn khai đã nhận tiền của Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc MobiFone, số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone, dịp Tết âm lịch 2016.

Do vậy, Cơ quan điều tra xác định ngoài tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", hành vi nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ của ông Son đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Bắc Son đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội , hợp tác với cơ quan công an.

Quá trình công tác, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có nhiều thành tích được tặng thưởng bằng khen, giấy khen và hiện ông Son đang điều trị bệnh tim mạch và huyết áp.

"Hậu quả của hành vi làm trái đã được khắc phục hoàn toàn, ngoài ra ông Nguyễn Bắc Son có mong muốn nộp khắc phục số tiền nhận từ Vũ. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố, xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng khung hình phạt đối với ông Nguyễn Bắc Son", kết luận điều tra nêu.

Đối với cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, quá trình điều tra, ông Tuấn thừa nhận quá trình thực hiện dự án, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ gọi điện, nhắn tin thúc giục ông tạo điều kiện thực hiện nhanh dự án. Sau khi hoàn thành xong việc mua 95% cổ phần AVG, ông Vũ đã đến phòng làm việc để đưa cho ông Tuấn số tiền 200.000 USD.

Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn nhận thức việc được Phạm Nhật Vũ đưa tiền vì tham gia dự án. Số tiền này ông Tuấn đã sử dụng vào việc cá nhân. Ông Tuấn sau đó xin nộp hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Trương Minh Tuấn đã thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Do đó, cơ quan điều tra cũng đề nghị quá trình truy tố, xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng khung hình phạt đối với bị can Trương Minh Tuấn.