TP HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trưa ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM phát đi bản tin về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố cho biết, tính từ 18h30 ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.627 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Trong đợt dịch thứ 4 từ 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 184.872 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.



Hiện thành phố đang điều trị 36.829 bệnh nhân, trong đó: có 2.147 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.609 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 23/8, có 2.071 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 93.289. Có 292 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 7.302).

HĐND TPHCM thông qua mức chi hỗ trợ một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại các địa phương giãn cách được hỗ trợ

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 3235/KH-BTTT để huy động lực lượng truyền thông, tạo đồng thuận, đoàn kết toàn dân chống dịch. Đồng thời, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh để tham gia giải quyết, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường; đấu tranh, phản hồi kịp thời tin giả, tin xấu độc; cung cấp kịp thời thông tin thiết thực với nhân dân để giúp đảm bảo sinh hoạt thiết yếu, được chăm sóc sức khỏe, bớt hoang mang, lo lắng.

Để tiếp tục hỗ trợ thêm cho người lao động trong tình hình dịch kéo dài, khó khăn chồng chất, ngày 24/8, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã ký Quyết định số 3089 về việc hỗ trợ thêm tiền bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mức hỗ trợ cho bữa ăn là 1 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần) từ nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở bằng nguồn tài chính tích lũy của đơn vị. Trong trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp của cấp cơ sở không đủ kinh phí thì Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tổng công ty trực thuộc… sẽ cấp bù hỗ trợ.

Lực lượng tuyến đầu tại TP HCM được hỗ trợ

Ngày 24/8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khoá X, có 14 Nghị quyết đã được nhất trí thông qua. Trong đó, đáng chú ý Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nhằm động viên tinh thần cho lực lượng này.

Theo Nghị quyết này, HĐND TPHCM thông qua mức chi hỗ trợ một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với các mức cụ thể: Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp là 10 triệu đồng; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp là 4,5 triệu đồng; Tổ phòng, chống COVID cộng đồng là 2 triệu đồng.

Đối với lực lượng tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch có hai mức, mức chi 3 triệu đồng cho lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung; mức chi 1,5 triệu đồng cho lực lượng sinh viên y khoa .

Từ 0h ngày 25/8, tất cả các loại giấy đi đường sẽ do Cơ quan Công an cấp

Ngày 23/8, UBND TPHCM có văn bản 2850/UBND-VX về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, ngày 21/8, UBND TP đã ban hành công văn số 2800 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại công văn số 2796 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Căn cứ tình hình triển khai thực tế, ngày 23/8, UBND TP tiếp tục có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh một số nội dung. Cụ thể, các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định tại công văn 2800. UBND TP cũng bổ sung thêm nhóm đối tượng được phép lưu thông.

Thông tin từ Công an TPHCM về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội cho biết, sau 2 ngày sử dụng giấy đi đường do các sở, ngành của TP cấp, từ 0h ngày 25/8, tất cả các loại giấy đi đường sẽ do Cơ quan Công an cấp.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 2796, số 2800 và số 2850 của UBND TPHCM, Công an TPHCM yêu cầu, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã tham mưu cho chính quyền khẩn trương tập hợp danh sách, số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông, báo về Phòng Tham mưu Công an TPHCM để nhận phiếu về cấp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền.

Triển khai chương trình “Dân hỏi, Thành phố trả lời” Nhằm tuyên truyền, cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin chính thống và giải đáp cụ thể thắc mắc của người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức chương trình này. Tham gia Chương trình có đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ sĩ Quyền Linh, người truyền tải những câu hỏi, thắc của người dân đến Khách mời. Ngoài ra, tùy theo nội dung sẽ có sự tham gia của một số khách mời khác (phù hợp với chủ đề trọng tâm của mỗi buổi livestream). Chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) sẽ được truyền dẫn qua các kênh: Trang Fanpage của Trung tâm Báo chí TPHCM; Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh, Fanpage Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh...

>>> Mời độc giả xem thêm video Những chuyến "tiếp quân" cho miền Nam: Sức nước" lòng dân chống COVID-19: