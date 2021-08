Livetream “Dân hỏi - TP trả lời”: Bao vấn đề chờ Lãnh đạo TP HCM?

Tối 24/8, Trung tâm Báo chí TP HCM đã phát sóng trực tiếp chương trình “Dân hỏi – thành phố trả lời”, nhằm thông tin nhanh chóng và đầy đủ về quy định, chính sách của thành phố với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân. Chương trình do Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức.

Chương trình tối ngày 24/8 có sự tham gia của MC Quyền Linh, Giám đốc Sở TT&TT TP HCM Lâm Đình Thắng, và ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thành viên tổ công tác đặc biệt của Bộ TT&TT tham gia chống dịch tại TP HCM.

Chương trình "Dân hỏi, thành phố trả lời".

Dù đay là lần đầu tiên chương trình phát sóng nhưng đã nhận được rất nhiều câu hỏi, những băn khoăn thắc mắc của người dân liên quan đến an sinh xã hội, việc mua nhu yếu phẩm, việc người dân được ra đường trong hoàn cảnh nào thì vi phạm và không vi phạm... Những câu hỏi trên đều được đại diện chương trình giải đáp trực tiếp và qua những video ngắn phát sóng sinh động, thực tế để người dân hiểu hơn, chung tay cùng thành phố chống dịch. Nhiều câu hỏi khác sẽ được gửi đến chính quyền địa phương để giải đáp cho người dân.

Thông tin giả làm nhiều người hoang mang

Nói về vấn nạn tin giả khiến nhiều người dân hoang mang, ông Lê Quang Tự Do cho biết, vấn nạn tin giả, tin sai sự thật không chỉ ở nước ta mà còn là vấn nạn toàn cầu, khi một quốc gia đối mặt với những khó khăn, số lượng tin giả lại xuất hiện nhiều.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố HCM cũng xuất hiện tin giả và có xu hướng tăng lên trong dịch. Sở khuyến nghị người dân khi đọc thông tin mạng cần kiểm chứng nguồn và đánh giá nhiều chiều, khách quan, kiểm chứng nhiều kênh khác nhau.

"Tin giả nếu chia sẻ tạo rất nhiều hệ lụy cho xã hội" - ông Thắng nói.

Ông Lê Quang Tự Do.

Ông Lê Quang Tự Do nói rằng, liên quan tình hình dịch COVID-19, tin giả tập trung mấy nhóm vấn đề như kích động chia rẽ, nói sai sự thật, không có cơ sở về vắc-xin, thông tin về tình hình khu phong tỏa, khu cách ly và những thông tin liên quan dân sinh như xe tăng vào gác thành phố, người dân không được hỗ trợ…

Ông Lê Quang Tự Do ví dụ: "Đơn cử tin giả là việc đăng tút về bộ đội đi chợ không hiểu tiếng người miền Nam. Thực tế lực lượng quân đội đi chợ giúp dân là người địa phương và lực lượng thuộc Quân khu 7…"

Người dân không nên giữ bình ôxy cứu hộ

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, ông nhận được phản ánh của một đội thiện nguyện về tình trạng người dân không trả bình ôxy, muốn giữ để nhỡ lần sau thở tiếp trong khi rất nhiều người khác đang cần. Ông Tự Do kêu gọi người dân yên tâm, khi người dân bệnh, bình ôxy đó lại đến với người dân và không nên giữ bình để còn giúp đỡ người khác.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, việc người dân trả bình ôxy sẽ góp phần cứu được nhiều người.

Nóng vấn đề đi chợ giúp dân

Trả lời câu hỏi của người dân về công tác y tế và cứu hộ lương thực, thực phẩm, ông Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố có hai ưu tiên lớn là an sinh xã hội cho người dân về lương thực, thực phẩm, thuốc men.

Nói về việc người dân gọi lên các số điện thoại xin hỗ trợ nhưng gọi không được, ông Thắng xin lỗi người dân và cho biết có nhiều đường dây nóng như 1022 khi người dân gọi đến bận liên tục do quá tải.

"Một ngày có 54.000 cuộc gọi đến trong 24h nên không thể tiếp thu hết ý kiến người dân. Thành phố đã ứng dụng công nghệ, sau đó giải quyết rất nhiều cuộc gọi của người dân" - ông Thắng giải thích cho người dân.

Chị Hai ở quận 7, TP HCM quan tâm việc đi chợ giúp dân thì có mua được thứ mình muốn hay không?

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, vấn đề này nhiều người quan tâm đồng thời trấn an: "Người dân yên tâm, thành phố đã được sự hỗ trợ của nguồn nhân lực các nơi, hiện đã có gần 40.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, y tế. Lực lượng đến từ Quân đoàn 4, Quân khu 7, Tổng cục Hậu cần giúp đồng báo đi phát an sinh, đi chợ giúp dân…"

Ông Lâm Đình Thắng.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố có lực lượng đi chợ giúp người dân, các tổ trưởng tổ dân phố, tổ covid cộng đồng sẽ hỗ trợ người dân ở địa phương cùng với lực lượng quân đội đi chợ giúp dân.

Trả lời về nhu cầu mua nhu, yếu phẩm, ông Thắng cho biết: Dù cố gắng nhưng chính quyền thành phố chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Các chính quyền cơ sở sẽ cung cấp các gói combo và đưa cho người dân menu có sẵn, các lực lượng sẽ tổng hợp và đi chợ nhanh chóng gửi đến người dân.

Nhiều người dân yêu cầu rau, củ quả, hoa quả trái cây hàng ngày, đại diện cho biết, chúng ta đang ở hoàn cảnh khó khăn, không thể đáp ứng như ngày bình thường nên người dân cố gắng chia sẻ, bởi dù nhiều lực lượng góp sức nhưng không đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu người dân.

MC Quyền Linh kể lại một câu chuyện ở một khu nhà trọ, các bạn gái nhờ mua băng vệ sinh và cho biết bản thân anh bất ngờ nhưng cũng nhận lời và nhờ bà xã giúp đỡ. Theo nội dung video phát kèm nội dung này, MC Quyền Linh đến một chợ và hỏi một người đi chợ giúp có hỏi về việc mua các mặt hàng. Người này cho biết, ưu tiên các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, nếu phù hợp sẽ mua dùm và chỉ đi chợ hộ 1 lần/tuần. Băng vệ sinh cũng cần thiết nên sẽ mua hết giúp dân. Nói về mặt hàng thuốc, người này cho biết sẽ ưu tiên và báo về đội y tế phường hỗ trợ.

Vấn đề an sinh xã hội được nhiều người dân quan tâm

Nhiều câu hỏi về an sinh xã hội, tiền hỗ trợ 1,5 triệu, tuy nhiên do thời lượng có hạn nên đại diện chính quyền hẹn chiều mai (25/8) sẽ trả lời đầy đủ, chi tiết.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết: "80% hỏi về gói hỗ trợ, tất cả các vấn đề liên quan đến an sinh do có liên quan nhiều sở, ngành khác nên sẽ làm một chuyên đề sâu về gói hỗ trợ."

Về tui an sinh, MC Quyền Linh cung cấp thông tin: “Túi an sinh xã hội rất quan trọng, có nơi có rồi nhưng có nơi chưa có nhưng bà con yên tâm, tổ covid cộng đồng và quân đội mang đến”.

Ông Thắng cho biết, có hai nhóm người, một nhóm khá giả sẽ được đi chợ giúp dân, nhóm khó khăn sẽ có túi an sinh sẽ giúp cho người dân sống trong 1 tuần có giá trị 300.000 đồng với những mặt hàng thiết yếu nhất như F0 điều trị tại nhà, hộ nghèo, công nhân, người lao động mất việc, người lang thang. Hiện nay, thành phố đã vận động được hơn 1,8 triệu túi an sinh và đang tiếp tục vận động. Làm sao nhận được túi an sinh thì đã có số điện thoại và đường link của Mặt trận Tổ quốc thành phố, người dân có thể liên hệ trực tiếp với mặt trận cơ sở, cán bộ khu phố đăng ký nhận túi, nhiều người cần kíp sẽ được phát trực tiếp.

Theo video phát trong chương trình ghi nhận tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM cho thấy, một túi an sinh xã hội gồm rau, củ, quả, trứng, 5kg gạo, nước tương, dầu ăn, hạt nêm…Túi sẽ tùy theo mỗi ngày để thay đổi theo từng thực phẩm di chuyển về nên mỗi ngày sẽ khác nhau. Tại Mặt trận Tổ quốc thành phố có nhà kho chứa lương thực, thực phẩm để phục vụ túi an sinh. Lực lượng ở đây sẽ làm việc từ sáng sớm đến khuya để phục vụ túi an sinh đến người dân. Lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ phường phân phát túi an sinh đến các hộ dân.



Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Sáu ở quận 5 về việc thành phố quy định 17 nhóm đối tượng thẩm quyền được cấp. Khi người dân không nằm trong nhóm đó khi đau ốm cần làm gì được nhiều người quan tâm.

Đại diện chương trình cho biết, 3 nhóm người dân muốn ra đường gồm người đi tiêm vắc xin có tin nhắn và giấy hẹn. Người dân đi cấp cứu không cần giấy đi đường, người đi khám bệnh định kỳ phải có giấy hẹn, tin nhắn của bệnh viện, người dân cần đi xuất cảnh cần giấy PCR và giấy tờ kèm theo.

Tại các buổi phát sóng trực tiếp của Dân hỏi - TP trả lời , chương trình sẽ thông tin một số nội dung chính liên quan đến vắc xin và công tác tiêm vắc xin, tình hình diễn biến dịch bệnh, số ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh, số ca tử vong theo từng đơn vị quận/huyện trên địa bàn TP.

Chương trình còn thông tin những quy định, chính sách mới của TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác mua và nhập vắc xin, thông tin về các loại thuốc hỗ trợ, điều trị COVID-19 và điều trị F0 tại nhà, các tin tức sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trong ngày, giải đáp phản hồi cho người dân.

Chương trình cũng tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân được ghi nhận từ các kênh chính thống như Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Tổng đài 1022 và các câu hỏi được gửi đến trong buổi phát sóng trực tiếp. Chương trình được phát sóng lúc 20h hằng ngày, từ ngày 24/8 đến ngày 6/9 trên trang mạng xã hội Facebook (fanpage) của Trung tâm Báo chí TP.HCM.

