TNLĐ làm 3 người tử vong: Cho thôi chức Giám đốc Than Quang Hanh

Theo đó, căn cứ kết luận Hội nghị ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐTV ngày 15/5/2024 của hội đồng thành viên Tập đoàn, TKV thông báo chủ trương cho thôi chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV đối với ông Nguyễn Tất Dũng để bố trí giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tập đoàn. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng ban An toàn TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV.



Trước mắt, ông Nguyễn Tất Dũng có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Công ty Than Quang Hanh - TKV tập trung khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn lao động ngày 13/5/2024 cho đến khi TKV bổ nhiệm Giám đốc mới.

Thông báo này được đưa ra sau khi Công ty Than Quang Hanh - TKV liên tiếp xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng từ năm 2023 đến nay.

Trụ sở Công ty Than Quang Hanh.

Cụ thể, trong năm 2023, Công ty Than Quang Hanh - TKV đã để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 2 người và 1 sự cố lao động nghiêm trọng.

Gần nhất là n gày 13/5/2024, Công ty Than Quang Hanh - TKV tiếp tục để xảy ra t ai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 3 người. Việc Công ty để liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người vượt tần suất là vi phạm Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động và Quy chế cán bộ của TKV.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tích cực điều tra vụ tai nạn lao động làm 3 người chết ở Nghệ An: