Sợ gia đình trách mắng, hoang báo bị 6 đối tượng cướp tài sản

Ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, hồi 3h10 ngày 14/5, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của anh Đ.B.T (SN: 2001 - HKTT: Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội - Hiện ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị 6 nam giới đi trên 3 xe máy cướp tài sản tại khu vực đường đê trước số 142 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội vào khoảng 01h00 ngày 14/5/2024.

Đ.B.T tại cơ quan Công an.

Tài sản bị cướp gồm 1 túi đeo chéo màu xám nhãn hiệu YODY, kích thước khoảng 30 x 15 cm. Bên trong túi có 1 điện thoại Iphone 8 Plus màu đen, đã qua sử dụng và 50.000.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản là 56.150.000 đồng.

Anh T. cho biết số tiền trên là do bán sầu riêng tại chợ Long Biên tối ngày 13/5/2024 thu về được. Sau khi cướp tài sản, các đối tượng đã đi về phía cầu Thăng Long. Anh T. về nhà rồi đến Công an phường Phú Thượng trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận và xác minh làm rõ, Công an phường Phú Thượng xác định T. trình báo là sai sự thật, số tiền trên T. đã dùng tiêu xài cá nhân, do lo sợ gia đình và vợ trách mắng nên đã báo bị cướp giật tài sản . Hiện CAP đang phối hợp đội Nghiệp vụ củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ.