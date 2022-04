Tin sáng 21/4: Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí, xả trạm nếu ùn tắc trong lễ 30/4

Bộ Công an: Bảo đảm an toàn tuyệt đối SEA Games 31

Bộ Công an yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối SEA Games 31. (Ảnh minh họa: TUÂN NGUYỄN)

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) SEA Games 31 (Tiểu ban) cho biết, ngành công an tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT SEA Games 31 tại 12 địa phương diễn ra đại hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức đại hội, sẵn sàng môi trường an ninh, an toàn để tổ chức các hoạt động của SEA Games 31 tại Việt Nam... Thứ trưởng lưu ý tập trung triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31 tại TP Hà Nội và phương án bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của đại biểu.