Điểm tin sáng 8/10: Công an thụ lý đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Công an thụ lý đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên: Công an TP HCM vừa thông báo đã chuyển đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Ca sĩ Thủy tin bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung vào thượng tuần tháng 10/2020. Tìm thấy 3 nạn nhân, còn 1 học sinh mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gâm: Tính tới đêm 7/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 3/4 nạn nhân bị mất tích trong vụ 8 học sinh trèo thuyền qua sông Gâm thuộc địa phận thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang gặt lúa giúp gia đình bạn thì bị tai nạn. Phát hiện bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường: Ngày 8/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan chức năng huyện Việt Yên đang tiến hành tìm kiếm thông tin của người thân cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường. Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ lại bên đường cùng một số đồ dùng trẻ nhỏ. Giả danh "Chủ tịch Hội đồng quản trị" lừa đảo: Cao Văn Thành (46 tuổi, trú huyện Bình Sơn,Quảng Ngãi) lên mạng làm 1 giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do mình làm chủ rồi tiếp cận một số người và giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân 430 triệu đồng. Ngày 8/10, Công an huyện Bình Sơn cho biết, vừa khởi tố bắt tạm giam Thành. Bắt đối tượng giết người thương sau 14 năm lẩn trốn: Ngày 7/10, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Bằng Anh (SN 1978, quê Trà Vinh). Anh là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã vì có hành vi sát hại người phụ nữ vào năm 2007 ở TP. Vũng Tàu. Trộm xe SH khi TP HCM vừa nới lỏng giãn cách: Sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách được 5 ngày, Trần Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm theo đồ nghề đi bẻ khóa xe máy SH ở quận Bình Thạnh rồi mang về nhà cất giấu. Ngày 8/10, Công an quận 12 cho biết, đang tạm giữ Bảo để điều tra. Ngụy trang thành xe chở rác để đánh cắp 4,2 tấn chì tinh luyện: Lợi dụng việc từng làm thủ kho nguyên liệu cho Công ty TNHH Long Sơn, Đinh Văn Quang (trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã sử dụng xe tải giả làm xe chở rác để đánh cắp 4,2 tấn chì tinh luyện trị giá 250 triệu đồng. Ngày 8/10, Công an huyện Yên Khánh cho biết, đã bắt tạm giam Khánh. Bắt đối tượng trộm thùng tiền cả 100 triệu đồng: Ngày 8/10, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Thạch Say (SN 1999, ngụ xã An Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Say đã vào nhà dân tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách lấy trộm thùng tiền khoảng 100 triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

