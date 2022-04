Hành trình phá án: “Lật mặt” kẻ giết chủ vườn cà phê, phi tang xác

Theo hồ sơ vụ án, sáng 8/1/2022, không thấy ông Bùi Văn Thăng (SN 1960) tới tiêm Vaccine phòng COVID-19 như lịch hẹn, điện thoại cũng không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành, cán bộ thôn tìm tới căn chòi nơi ông Thăng ở để làm cà phê thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong bụi cây, bên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Nhận được tin báo, chỉ huy Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an xã Lộc Ngãi, cùng Công an các xã lân cận khẩn trương xuống hiện trường vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân nhằm sớm trấn an dư luận. Qua kiểm tra ban đầu, xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng, Công an huyện Bảo Lâm đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là một vụ án mạng, mục đích giết người để cướp tài sản. Nạn nhân bị nhiều vết thương với lực đánh rất mạnh từ phía sau ở các phần đầu, vai, gáy, gây xuất huyết tụ máu não. Trên thi thể chưa xuất hiện tình trạng máu dồn về nơi thấp theo trọng lực. Điều này có nghĩa nạn nhân bị sát hại, tử vong trong thời gian rất ngắn. Thời gian tử vong được xác định trong vòng 12 giờ đồng hồ do các cơ chưa căng cứng. Từ kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng bước đầu dựng lên chân dung kẻ gây án là người có mối quan hệ quen biết với ông Bùi Văn Thăng, người có chiều cao bằng hoặc hơn nạn nhân, khoảng 1,65m. Bên cạnh đó, qua thu thập hiện trường, cơ quan điều tra xác định nhiều khu vực trong căn chòi gỗ có dấu hiệu bị lục lọi, tìm kiếm tài sản. Đây là chi tiết, manh mối quan trọng để Ban chuyên án tập trung khoanh vùng, truy tìm đối tượng gây án. Tuy nhiên, đây là vùng đất rộng, người thưa, khu vực chủ yếu là cà phê, nhà dân thường cách rất xa nhau lại không có camera an ninh hỗ trợ. Trong lúc công tác điều tra gần như rơi vào bế tắc bởi các manh mối, chứng cứ thu thập được tại hiện trường rất hiếm hoi thì các điều tra viên phát hiện một chi tiết khá quan trọng nằm ngay trong “nhân vật” sống kề với căn chòi của ông Bùi Văn Thăng, nơi xảy ra án mạng. Đó là Đặng Văn Luyến (SN 1980, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Đây là đối tượng từ địa phương khác tới địa bàn làm thuê, trông coi nhà cửa cho một gia chủ ở TP Hồ Chí Minh, cũng là người thường xuyên qua lại với ông Bùi Văn Thăng. Quá trình điều tra cho thấy, những ngày gần đây Thăng có chiếc xe máy mới, thường xuyên chở bạn gái đi chơi. Tìm hiểu về nhân thân của đối tượng này, lực lượng chức năng xác định Đặng Văn Luyến có mối quan hệ tình ái phức tạp, có dấu hiệu nghiện lô đề, cờ bạc. Đó là chi tiết quan trọng khiến Ban chuyên án chuyển hướng, tập trung công tác điều tra về đối tượng Đặng Văn Luyến. Được triệu tập để lấy lời khai, Đặng Văn Luyến khai nhận có quen biết với ông Bùi Văn Thăng nhưng hai ngày qua không thấy ông Thăng. Đối tượng một mực phủ nhận, hoàn toàn không liên quan đến cái chết của nạn nhân, đồng thời đưa ra những chứng cứ nhằm chứng minh sự ngoại phạm của mình. Cơ quan điều tra xác định, Đặng Văn Luyến được chủ một homestay ở TP HCM thuê trông coi, chăm sóc vườn với mức lương 8 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, một chủ homestay khác cạnh đó cũng thuê đối tượng này trông coi tài sản với tiền công 4 triệu đồng/tháng. Nhưng số tiền ấy không đủ cho Luyến tiêu xài. Sau nhiều lần lấy lời khai, Đặng Văn Luyến vẫn khẳng định không hay biết gì về cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Văn Luyến càng để lộ ra những sơ hở, mâu thuẫn trong lời khai không thể chối cãi. Cuối cùng, đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Bùi Văn Thăng để cướp tài sản. Theo đó, sáng 8/1/2022, do biết ông Bùi Văn Thăng vừa bán cà phê nên Đặng Văn Luyến sang gặp ông Thăng để hỏi mượn tiền. Nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt toàn bộ số tiền, tài sản có giá trị của ông Thăng, đối tượng này liền nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Sau một hồi nói chuyện tỏ ra thân mật, lợi dụng lúc ông Thăng không để ý, Luyến dùng cây xà beng đánh liên tiếp nhiều nhát vào ông Thăng từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sát hại nạn nhân, kẻ gây án kéo xác ông Thăng tới bờ hồ Đắk Long Thượng phía sau căn chòi, ném vào bụi cây. Trở về hiện trường, Luyến lấy cây xà beng là phương tiện gây án đem ném xuống lòng hồ để phi tang rồi vào chòi lấy đi số tiền trong ví và một điện thoại di động của ông Bùi Văn Thăng. Số tiền cướp được, Đặng Văn Luyến đem mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái. Ngày 18/1/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Luyến để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 8/1/2022, không thấy ông Bùi Văn Thăng (SN 1960) tới tiêm Vaccine phòng COVID-19 như lịch hẹn, điện thoại cũng không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành, cán bộ thôn tìm tới căn chòi nơi ông Thăng ở để làm cà phê thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong bụi cây, bên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Nhận được tin báo, chỉ huy Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an xã Lộc Ngãi, cùng Công an các xã lân cận khẩn trương xuống hiện trường vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân nhằm sớm trấn an dư luận. Qua kiểm tra ban đầu, xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng, Công an huyện Bảo Lâm đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là một vụ án mạng, mục đích giết người để cướp tài sản. Nạn nhân bị nhiều vết thương với lực đánh rất mạnh từ phía sau ở các phần đầu, vai, gáy, gây xuất huyết tụ máu não. Trên thi thể chưa xuất hiện tình trạng máu dồn về nơi thấp theo trọng lực. Điều này có nghĩa nạn nhân bị sát hại, tử vong trong thời gian rất ngắn. Thời gian tử vong được xác định trong vòng 12 giờ đồng hồ do các cơ chưa căng cứng. Từ kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng bước đầu dựng lên chân dung kẻ gây án là người có mối quan hệ quen biết với ông Bùi Văn Thăng, người có chiều cao bằng hoặc hơn nạn nhân, khoảng 1,65m. Bên cạnh đó, qua thu thập hiện trường, cơ quan điều tra xác định nhiều khu vực trong căn chòi gỗ có dấu hiệu bị lục lọi, tìm kiếm tài sản. Đây là chi tiết, manh mối quan trọng để Ban chuyên án tập trung khoanh vùng, truy tìm đối tượng gây án. Tuy nhiên, đây là vùng đất rộng, người thưa, khu vực chủ yếu là cà phê, nhà dân thường cách rất xa nhau lại không có camera an ninh hỗ trợ. Trong lúc công tác điều tra gần như rơi vào bế tắc bởi các manh mối, chứng cứ thu thập được tại hiện trường rất hiếm hoi thì các điều tra viên phát hiện một chi tiết khá quan trọng nằm ngay trong “nhân vật” sống kề với căn chòi của ông Bùi Văn Thăng, nơi xảy ra án mạng. Đó là Đặng Văn Luyến (SN 1980, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Đây là đối tượng từ địa phương khác tới địa bàn làm thuê, trông coi nhà cửa cho một gia chủ ở TP Hồ Chí Minh, cũng là người thường xuyên qua lại với ông Bùi Văn Thăng. Quá trình điều tra cho thấy, những ngày gần đây Thăng có chiếc xe máy mới, thường xuyên chở bạn gái đi chơi. Tìm hiểu về nhân thân của đối tượng này, lực lượng chức năng xác định Đặng Văn Luyến có mối quan hệ tình ái phức tạp, có dấu hiệu nghiện lô đề, cờ bạc. Đó là chi tiết quan trọng khiến Ban chuyên án chuyển hướng, tập trung công tác điều tra về đối tượng Đặng Văn Luyến. Được triệu tập để lấy lời khai, Đặng Văn Luyến khai nhận có quen biết với ông Bùi Văn Thăng nhưng hai ngày qua không thấy ông Thăng. Đối tượng một mực phủ nhận, hoàn toàn không liên quan đến cái chết của nạn nhân, đồng thời đưa ra những chứng cứ nhằm chứng minh sự ngoại phạm của mình. Cơ quan điều tra xác định, Đặng Văn Luyến được chủ một homestay ở TP HCM thuê trông coi, chăm sóc vườn với mức lương 8 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, một chủ homestay khác cạnh đó cũng thuê đối tượng này trông coi tài sản với tiền công 4 triệu đồng/tháng. Nhưng số tiền ấy không đủ cho Luyến tiêu xài. Sau nhiều lần lấy lời khai, Đặng Văn Luyến vẫn khẳng định không hay biết gì về cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Văn Luyến càng để lộ ra những sơ hở, mâu thuẫn trong lời khai không thể chối cãi. Cuối cùng, đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Bùi Văn Thăng để cướp tài sản. Theo đó, sáng 8/1/2022, do biết ông Bùi Văn Thăng vừa bán cà phê nên Đặng Văn Luyến sang gặp ông Thăng để hỏi mượn tiền. Nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt toàn bộ số tiền, tài sản có giá trị của ông Thăng, đối tượng này liền nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Sau một hồi nói chuyện tỏ ra thân mật, lợi dụng lúc ông Thăng không để ý, Luyến dùng cây xà beng đánh liên tiếp nhiều nhát vào ông Thăng từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sát hại nạn nhân, kẻ gây án kéo xác ông Thăng tới bờ hồ Đắk Long Thượng phía sau căn chòi, ném vào bụi cây. Trở về hiện trường, Luyến lấy cây xà beng là phương tiện gây án đem ném xuống lòng hồ để phi tang rồi vào chòi lấy đi số tiền trong ví và một điện thoại di động của ông Bùi Văn Thăng. Số tiền cướp được, Đặng Văn Luyến đem mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái. Ngày 18/1/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Luyến để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.