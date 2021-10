Điểm tin sáng 9/10: Hiệu trưởng đi hát karaoke giữa mùa dịch

Hiệu trưởng đi hát karaoke giữa mùa dịch: Ngày 9/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Hữu Quảng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng. Ông Nguyễn Hữu Quảng đã đi hát karaoke khi huyện Hướng Hóa đã tạm dừng nhiều hoạt động không cần thiết. Bắt cóc con trai 4 tuổi đưa sang Trung Quốc gán nợ vì thua bạc: Thua bạc với số tiền lớn, người bố là Sần Sành Mình (SN 1980 trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đã bắt cóc con trai 4 tuổi mang sang Trung Quốc để gán cho chủ nợ. Ngày 9/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt giữ Mình. Tìm thấy thi thể 4 học sinh mất tích ở hồ thủy điện: Ngày 9/10, Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cho hay, 4 học sinh mất tích tại hồ thủy điện thuộc thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã được tìm thấy. Như đã thông tin, vụ lật thuyền xảy ra vào khoảng 22h20 phút, ngày 5/10 khiến 4 học sinh mất tích khi sang nhà bạn để gặt lúa. Xe ô tô 16 chỗ bốc cháy bất thường trong đêm: Ngày 9/10, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân một chiếc ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội bất thường trong đêm. Rạng sáng 7/10, khi một người chưa rõ danh tính điều khiển xe máy rời đi, chiếc ô tô 16 chỗ của gia đình anh Đinh Văn Đại (trú cùng địa phương) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đột nhập công ty phá 2 két sắt trộm gần 1 tỷ đồng: Lợi dụng sơ hở, Trần Văn Linh (SN 1988, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đột nhập vào phòng chứa két sắt của một công ty ở TP Vinh. Tại đây, Linh dùng máy cắt kim loại và búa để phá 2 két sắt, trộm tiền và nhiều tài sản rồi mang về phòng trọ cất giấu và tiêu xài cá nhân. Ngày 9/10, Công an TP Vinh cho biết vừa bắt giữ Linh. Dùng dao gọt hoa quả đâm vợ suýt chết: Khi thấy vợ là chị N.T.H. về nhà, Đinh Văn Thọ (45 tuổi, ở TP Chí Linh, Hải Dương) đã lấy một con dao gọt hoa quả tiến đến và đẩy vợ vào phòng ngủ. Thọ và chị H. lời qua tiếng lại do mâu thuẫn tình cảm, sau đó do không kiềm chế được bản thân nên Thọ đã đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân bị thương. Ngày 9/10, Công an TP Chí Linh cho biết đã khởi tố Thọ. Đồng Nai bãi bỏ "giấy đi đường" từ ngày 9/10: Tối 8/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị 19 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ sau 0 giờ ngày 9/10. Theo đó, Đồng Nai cho phép mở lại nhiều hoạt động trong phạm vi cụ thể và sẽ từng bước bình thường mới tùy theo tình hình. Hành nghề "chứa mại dâm" rồi núp bóng giúp việc: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Bông (SN 1975, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) lẩn trốn, di chuyển nhiều nơi, rồi làm giúp việc cho 1 gia đình để tránh cơ quan chức năng. Ngày 9/10, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết vừa bắt giữ Bông. >>>>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

