Điểm tin sáng 26/9: 2 hot girl thuê chung cư để buôn ma túy “nước dâu"

Chân dung 2 hot girl thuê chung cư để buôn ma túy "nước dâu": Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Việt Ngân (SN 2003, ngụ thị xã Ninh Hòa) đã thuê 1 căn hộ chung cư cao cấp ở TP Nha Trang để buôn ma túy "nước dâu". Qua khám xét nhà Công an thu giữ thêm 15 gói ma túy "nước dâu". Ngày 26/9, 2 đối tượng này bị CA TP Nha Trang tạm giữ. Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố 10-15 năm tù trong vụ án thứ 3: Ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Chung bị cáo buộc chỉ đạo Công ty Thoát nước mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic, gây thiệt hại hơn 36 tỷ. Bắt 3 chuyên viên quản lý du lịch ở Lào Cai: Trong 4 năm, nhóm chuyên viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã bàn bạc, móc nối để cấp trái phép hàng trăm thẻ hướng dẫn viên quốc tế, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Ngày 26/9, Bộ Công an cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng này. (Bị can Vũ Kim Oanh cầm đầu đường dây) Bắt cựu cán bộ thuế bị bắt sau 21 năm trốn truy nã: Ngày 26/9, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Tệt (SN 1961; quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - Tệt có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội "Tham ô tài sản" chiếm đoạt khoảng 62 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Dùng email giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ: Tạo email giả có tên gần giống với email thật, nhóm lừa đảo ở TP.HCM đã gửi thư cho đối tác của doanh nghiệp và yêu cầu họ thanh toán tiền vào tài khoản do nhóm này quản lý để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam nhóm đối tượng này. Chạy xe "3 không" bị chặn còn tính đánh Công an: Khi bị phát hiện vi phạm, Mai Ngọc Chơn (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) không chấp hành mà xúc phạm, dùng tay, chân đánh cán bộ làm nhiệm vụ. Ngày 26/9, Chơn bị Công an huyện Châu Thành tạm giữ hình sự. Một thanh niên tử nạn khi trên đường từ chốt phòng dịch về nhà: Ngày 26/9, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng 25/9, Hoàng Xuân Trường (19 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) từ chốt phòng dịch về nhà, Trường đã đâm vào cột mốc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, nam sinh này vừa nhận kết quả đỗ đại học tại TP HCM và đang chuẩn bị nhập học thì gặp nạn. >>>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

