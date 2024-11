Mưa lớn gây sạt lở taluy trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tối 25/11, một lãnh đạo UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa lớn đã làm taluy dương trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn bị sạt trượt. Hiện, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tiến hành khắc phục sự cố.

Mưa lớn khiến taluy trên cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: AT

Theo đó, vị trí sạt lở taluy dương xảy ra trên tuyến chính đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tại km29 và sạt trượt lại lối ra cao tốc tại Km13+250 (đường nhánh 1) đoạn xuống thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Cụ thể, tại đường nhánh 1 bị sạt trượt với chiều dài khoảng 30m, cao khoảng 10 m, từng lớp bê tông kèm theo đất đá trượt xuống khỏi mái taluy.

Lực lượng chức năng chốt chặn 2 đầu nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: AT

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Nam Đông đã tổ chức lực lượng chốt chặn không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành khắc sự cố.

Được biết, từ sáng 18/11 đến ngày 25/11, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-500 mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà 500-900 mm, một số nơi cao hơn như xã Hương Phú (huyện Nam Đông) 1.139 mm, Bạch Mã 2.765 mm, đỉnh Bạch Mã trên 3.108 mm.

