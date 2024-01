Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng quà Tết cho trẻ em mô côi

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết, trao quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho người có công với cách mạng, các đơn vị Công an, quân sự, biên phòng và trao tặng kinh phí hỗ trợ đợt 2 của Công an tỉnh cho 60 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi trao kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho 60 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Đến thăm và chúc Tết tại Lữ đoàn bộ 242 và Đồn Biên phòng Quan Lạn – Hai đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Vân Đồn, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đánh giá cao sự chủ động của đơn vị trong việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội đón Tết tại đơn vị, tinh thần trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết của mỗi CBCS.

Đến thăm, tặng quà và chúc tết gia đình bà Tô Thị Tỵ (mẹ liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân) và gia đình ông Phạm Thanh Gấm – Thương binh đều trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và chia sẻ sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội trưởng Công an huyện Vân Đồn, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ (đợt 2) đối cho 60 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vân Đồn, với kinh phí 3 triệu đồng/cháu.

Cũng nhân dịp này, để động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Đồn nói riêng, các CBCS Công an toàn tỉnh nói chung, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có phần quà chúc mừng năm mới gửi tới CBCS Công an huyện Vân Đồn và tới thăm hỏi một số CBCS thuộc Công an tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị bệnh dài ngày ở các cơ sở y tế.

