Thiếu nữ tố bị nhân viên trung tâm xã hội hiếp dâm suốt 2 năm: “Tôi muốn 3 mặt 1 lời“

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tên H. (SN 2001) tố cáo bị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm suốt 2 năm và trong khi cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ, thì người bị tố cáo là ông Nguyễn Sỹ Vinh (46 tuổi, quê tỉnh, Nghệ An, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Dương, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã lên tiếng sau nhiều ngày vụ việc gây xôn xao dư luận.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương (xã An Sơn, TX Thuận An), nơi em H. tố cáo nhiều lần bị nhân viên tại Trung tâm hiếp dâm.

Ông Vinh cho biết, ông hoàn toàn không có chuyện hiếp dâm hay có quan hệ tình cảm gì trên mức bình thường với em H.

Trung tâm Bảo trợ xã hội TP HCM, nơi em H. đang được chăm sóc. “Việc tố cáo của cháu H. đối với tôi, tôi chưa rõ gì mục đích gì và vụ việc cần phải được cơ quan công an làm rõ. Tôi chỉ coi H. là đứa cháu, giữa tôi và H. chỉ là mối quan hệ chú cháu, không có chuyện hiếp dâm. Vì H. không cha mẹ, lại là đồng hương nên tôi quan tâm hơn các cháu khác, nhưng sự quan tâm đó là tốt đẹp”, ông Vinh khẳng định.

Cũng theo ông Vinh, ông rất muốn có sự đối chất “3 mặt 1 lời” giữa ông, em H. và cơ quan chức năng có thẩm quyền. “Tôi cam kết là không có chuyện tôi hiếp dâm hay xâm hại em H. Nếu có, tôi sẽ chấp nhận đi tù”, ông Vinh nói. Được biết, ông Vinh làm việc tại Trung tâm từ năm 2015.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh, TP HCM (địa phương nơi em H. đang tạm ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM) và Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 24/11, cháu N.T.H., 18 tuổi (là đối tượng được bảo trợ tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM) có đơn gửi tới Công an phường 13 (quận Bình Thạnh, TP HCM) tố cáo ông Nguyễn Sỹ Vinh, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh Bình Dương vì đã nhiều lần có hành vi hãm hiếp, làm cháu bị hoảng loạn tinh thần và tâm lý không ổn định.