Bé gái tố cán bộ trung tâm xã hội hãm hiếp 2 năm: Sở LĐ-TB&XH Bình Dương nói gì?

Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương (xã An Sơn, TX Thuận An), nơi em H. tố cáo nhiều lần bị nhân viên tại Trung tâm hiếp dâm.

Cuối ngày 27/11, nguồn tin riêng của PVcho biết, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) và Công an TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp làm việc với những người có liên quan để làm rõ nội dung tố cáo của em H. (sinh ngày 28/11/2001) về việc trong quá trình ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương (xã An Sơn, TX Thuận An), em H. nhiều lần bị nhân viên Trung tâm