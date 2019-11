“Sếp” CSGT Đồng Nai bị tố: Sai phạm dắt dây từ thời nguyên GĐ Huỳnh Tiến Mạnh?

Vụ việc hai CSGT Đồng Nai đứng ra tố giác “sếp” cấp trên là một số chỉ huy phòng, đội thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai "bảo kê" xe quá tải, không cho cấp dưới xử lý xe quá tải trên quốc lộ, trù dập người tố cáo, "ăn chặn" phụ cấp tại đơn vị đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.



Dù sự việc đang được thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ nhưng những hình ảnh clip ghi lại tổ công tác của CSGT Đồng Nai không thể xử lý xe vi phạm, phải “cho đi đi”, vì “xe đã gửi đội”, “xe của sếp lớn”… được báo chí đăng tải đã phần nào hé lộ những góc khuất bộc lộ dấu hiệu tiêu cực của một số cá nhân trong lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai.

Trong khi cả nước căng mình trong cuộc chiến chống xe quá tải thì hành động “bảo kê” xe quá tải nếu có của chính lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý xe quá tải thì thật khó chấp nhận dù cá nhân đó có là “sếp lớn”, “sếp bé” hay “sếp vừa”, “sếp nhỡ” cũng đáng bị xử lý nếu xác định có việc “bảo kê” xe quá tải để trục lợi.

Việc các cấp chỉ huy phòng, đội thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai bị 2 CSGT tố cáo "bảo kê" xe quá tải, trù dập người tố cáo, "ăn chặn" phụ cấp tại đơn vị đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bởi nếu có tình trạng này, số tiền tham nhũng không lớn nhưng hậu quả sẽ vô cùng lớn khi những tuyến đường hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng bị xe quá tải làm cho hư hỏng, mỗi năm nhà nước phải bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để nâng cấp, cải tạo. Hơn nữa, những hình ảnh trên còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT nói chung và lực lượng công an nói riêng.

Không chỉ dừng lại ở đó, những thông tin mà cán bộ CSGT tố cáo cấp trên “ăn chặn phụ cấp”, tiền trực lễ tết, tiền quà thiếu nhi, trung thu của các cháu nhỏ là con các cán bộ chiến sĩ CSGT cũng được cho là có cơ sở khi mới đây, sau khi báo chí đăng tải, Đội tham mưu tổng hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai mới gửi danh sách yêu cầu ký nhận tiền trực lễ, Tết, trực đêm đến các đội tuần tra kiểm soát giao thông quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 20, đội Dầu Giây… để yêu cầu nhận tiền.

Thực tế số tiền “ăn chặn” nếu có với mỗi cán bộ từ tiền trực tết, lễ không lớn nó chỉ là các khoản trực đêm, khoản quà tết Ngày thiếu nhi 150.000 đồng/em, quà bánh trung thu 150.000 đồng/em nhưng nếu nhân lên con số nhiều cán bộ thì nó cũng là một số tiền không nhỏ. Nếu sự việc “ăn chặn” này có thật nó cũng là bằng chứng chứng minh những tiêu cực tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai không chỉ trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà còn tiêu cực từ những số tiền nhỏ nhất vốn chỉ là đồng quà, tấm bánh cho con em cán bộ.

Sự việc trên khiến dư luận đặt câu hỏi, những lùm xùm của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai xảy ra từ khi nào mà đến bây giờ “con giun xéo lắm cũng quằn”, “giọt nước tràn ly” khiến các thuộc cấp phải đứng đơn tố cáo cấp trên của mình, vốn là một việc không ai mong muốn, cực chẳng đã mới phải làm.

Đồng thời, khiến dư luận liên tưởng đến vụ việc ngày 10/9 vừa qua, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, ngay sau đó 2 ngày Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cách chức vụ trong Đảng, bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai do chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 - 2015 trực tiếp phụ trách, để Phòng CSGT (do ông Mạnh trực tiếp phụ trách) xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân đồng chí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Chắc hẳn nhiều người sẽ sốc, giật mình khi điểm lại nhiều vụ việc xảy ra khi ông Huỳnh Tiến Mạnh đảm nhiệm các chức vụ khác nhau và khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mà điển hình là vụ việc xảy ra đầu năm 2018, khi trung úy Nguyễn Tấn Phước, thuộc Phòng CSGT Đồng Nai nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ giữa trung tâm TP Biên Hòa hay như các vụ việc xảy ra trong lực lượng CSGT như "lùm xùm" người ngoài can thiệp vào quy trình công vụ của cảnh sát trên Quốc lộ 51; các vụ "bán đường", "bán logo" bị phanh phui khiến người dân mất lòng tin.

Do vậy, dư luận cho rằng, những sự việc xảy ra thời gian gần đây tại phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai mà các cán bộ CSGT đứng đơn tố cáo gây xôn xao dư luận có lẽ là những sai phạm dắt dây từ thời cựu Giám đốc Công an tỉnh này Huỳnh Tiến Mạnh.

Để làm trong sạch lực lượng, cắt đứt sợi dây sai phạm kéo dài trong thời kỳ ông Mạnh làm Giám đốc còn lay lắt đến nay, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai thậm chí Thanh tra Bộ Công an cần vào cuộc, xác minh những thông tin trong đơn tố cáo của các CSGT cũng như thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm những sai phạm nếu có, để “bắt sạch sâu” trong vườn rau không để chúng có thêm cơ hội “làm rầu nồi canh”.

Đồng thời, dư luận hi vọng, tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động của Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trong hai nhiệm kỳ mắc sai phạm đã bị thi hành kỷ luật, đặc biệt sẽ chỉ đạo, xác minh những lùm xùm xảy ra mới đây tại Phòng CSGT Công an tỉnh này như lời Đại tá Văn đã hứa mới đây tại lễ nhận nhiệm vụ: “Sẽ cùng Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai ngày càng chính quy, tinh nhuệ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; bố trí, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện”.