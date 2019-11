Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị “bom” sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ “khủng bố“?

Theo trình báo của chị Đỗ Thị Bích Trâm (sinh năm 1978, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), từ ngày 16/11 đến 25/11, nhà ở và nhà hàng của vợ chồng chị liên tục bị 2 kẻ bịt mặt tạt xăng và chất bẩn.

Đêm 16/11, khi đang yên giấc trong căn nhà 20/10 đường 18/8, cả gia đình chị Trâm bị đánh thức bởi tiếng động từ trước sân. Lật đật chạy ra ngoài, họ hoảng hốt khi phát hiện chai thủy tinh chứa đầy xăng vừa bị ném vào sân. Trong 2 đêm 24-25/11, nhà hàng Không Cầm Quán tại địa chỉ 65 Hùng Vương, phường Cẩm Phô do vợ chồng chị Trâm làm chủ cũng bị tạt sơn, mắm tôm và vôi.

Nhà hàng của chị Trâm liên tục bị kẻ xấu tạt sơn, vôi, mắm tôm.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera, chị Trâm cho biết có 2 người chạy xe máy bịt mặt ném chai thủy tinh, chai nhựa chứa sơn, mắm tôm, xăng vào nhà ở và cơ sở kinh doanh của gia đình.

Trao đổi với Zing.vn, bà Trâm cho hay gia đình từ trước đến nay chưa có mâu thuẫn về công việc kinh doanh với ai, việc kẻ xấu liên tục tạt chất bẩn ảnh hưởng đến gia đình và công việc khiến bà lo sợ.

Hình ảnh 2 đối tượng lạ mặttạt xăng, sơn, vôi, mắm tôm.

Chị Trâm bức xúc cho biết: "Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2019, nhà hàng của vợ chồng tôi cũng từng bị tạt chất bẩn. Thời gian gần đây, kẻ xấu lại liên tục dùng sơn, xăng, mắm tôm để tấn công nhà hàng cũng như nhà ở khiến tôi rất lo sợ".

Ngày 27/11, trả lời VTC News, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ (Trưởng Công an TP Hội An) cho biết, lãnh đạo Công an TP vừa giao cho Công an phường Cẩm Phô và các đội nghiệp vụ xác minh vụ việc nhà hàng bị ném chất bẩn .

