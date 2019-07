Thiệt hại vụ cháy tại Công ty TNHH May Makalot: Thông tin mới nhất

(Kiến Thức) - Vụ cháy Công ty TNHH May mặc Makalot đã làm sập toàn bộ 2 nhà xưởng (2A, 2B) với tổng diện tích 14.000 m2 và toàn bộ trang thiết bị máy may và các nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cháy.

Thông tin mới nhất về vụ cháy tại Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam (xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), chiều ngày 21/7, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin bước đầu thiệt hại do vụ cháy.



Theo đó, vụ cháy Công ty TNHH May mặc Makalot đã làm sập toàn bộ 02 nhà xưởng (2A, 2B) với tổng diện tích 14.000 m2 và toàn bộ trang thiết bị máy may và các nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cháy và hư hỏng (chưa xác định được giá trị thiệt hại), không có thiệt hại về người.

Vụ cháy đã làm sập 2 nhà xướng.

Công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 4h57 ngày 21/7. Ngay khi nhận được tin báo cháy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy gồm 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 67 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, kết hợp cùng 30 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Thanh Hà đến hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Thời điểm 5h17 sáng 21/7, lực lượng Cảnh sát PCCC tới hiện trường, phát hiện đám cháy đã bùng lớn, bao trùm 2/3 diện tích của 2 dãy nhà xưởng máy may (2A, 2B).

Lúc này, Công an tỉnh Hải Dương đã huy động các lực lượng cơ sở phối hợp với Cảnh sát PCCC triển khai đội hình phun nước chữa cháy và di chuyển tài sản.

Nhận định đám cháy đang phát triển lớn , Công an tỉnh Hải Dương đã huy động thêm 1 xe chữa cháy và 6 nhân viên của Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch; 1 xe và 6 nhân viên của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu thương cùng 15 nhân viên của Công ty TNHH Môi trường xanh An Phát; 1 xe chữa cháy, 6 nhân viên của xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132; 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hưng Yên.

14 xe cứu hỏa cùng 110 cán bộ được huy động chữa cháy.

Tổng số xe chữa cháy lên đến 14 và 1 xe chỉ huy chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 110 cán bộ, chiến sỹ và 33 nhân viên của các công ty tham gia chữa cháy.

Đến 7h30 sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện phương án chữa cháy bên trong khu nhà xưởng. Đám cháy cơ bản được dập tắt vào khoảng 11h30 sáng 21/7, bảo vệ an toàn được Khu hành chính văn phòng, khu vực các kho chứa nguyên liệu, thành phẩm, các công trình phụ trợ khác và các doanh nghiệp liền kề với diện tích 40.000m2.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an huyện Thanh Hà tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, Công ty TNHH May Makalot 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia công hàng may mặc. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu Âu. Công ty đang tạo việc làm 4.000 công nhân.