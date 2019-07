Quý ông Hàn Quốc bị bạn đâm trọng thương ở chung cư hạng sang

Ngày 21/7, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Choi Chang Sik (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan công an, Choi Chang Sik khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Choi Chang Sik cùng anh Lee Joung Hyoun (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ quận Bình Thạnh) sinh sống tại căn hộ thuộc chung cư Vinhomes (720A đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh).

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Khoảng 3h30 ngày 18/7, Choi Chang Sik cùng anh Lee Joung Hyoun chơi đùa ở căn hộ nói trên thì xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng.

Bực tức, Choi Chang Sik dùng dao đâm anh Lee Joung Hyoun khiến anh này gục tại chỗ. Người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm, điều tra đưa Choi Chang Sik về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Choi Chang Sik khai nhận như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.