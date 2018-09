Hiện trường khủng khiếp cháy lớn ở Đê La Thành, 10 căn nhà thiệt hại

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 17h50 hôm nay (17/9), tại số nhà 910 phố Đê La Thành (Hà Nội) đoạn gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội, lan rộng ra các ngôi nhà xung quanh. Vụ cháy lớn ở Đê La Thành đứng từ xa hàng km cũng dễ dàng quan sát thấy. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực hỏa hoạn chạy tán loạn. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Cảnh sát PCCC số 2 cho biết, ngay khi xảy ra vụ cháy, đơn vị vẫn khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ, cùng xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Một lãnh đạo Cảnh sát PCCC số 3 cho hay, đơn vị đã chi viện 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ đến phối hợp với các đơn vị cứu hỏa. Toàn bộ xung quanh khu vực hiện trường vụ cháy được lực lượng chức năng cắt điện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân. Theo một lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh (Hà Nội), ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, phục vụ việc cứu hỏa diễn ra nhanh chóng. Thông tin ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10 nhà. May mắn không có thiệt hại về người. Đến khoảng 19h, ngọn lửa cơ bản gần như đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước xung quanh các ngôi nhà để làm mát, tránh lửa bùng phát trở lại. Tài sản của người dân được di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn. Toàn bộ xung quanh hiện trường vụ cháy cũng được các lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

