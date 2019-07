Nạn nhân bàng hoàng kể lại giây phút xe khách đối đầu với xe tải

Sáng ngày 21/7, hàng chục nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường tránh Nam Hải Vân vẫn đang còn nằm điều trị, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nằm trên giường bệnh, ông Hoàng Đức Kiếm (SN 1951) trú Biên Hòa, Đồng Nai được chuẩn đoán ban đầu bị chấn thương nặng ở phần lưng, bàng hoàng kể: “ Tôi đang nằm trên xe thì nghe tiếng ầm rất lớn, rồi nghe mọi người hô hoán “cháy…cháy…”, cảnh tượng lúc đó đúng là kinh hoàng, mọi người xô đẩy tán loạn, mảnh kính vỡ đầy trên xe”. Ông Kiếm cho biết thêm, ông phải dùng tấm chăn quấn vào tay để tránh mảnh kính, rồi bò ra ngoài.

Ông Kiếm đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng

Cũng đang điều trị tại bệnh viện, bà Phan Thị Trâm (SN 1964), ngụ Xuân Thành, Nghệ An cho biết, sau khi vào thăm con đang ở Đồng Nai, bà cùng hai cháu nhỏ về lại Nghệ An.

“Khi xe tông tôi nghe tiếng ầm rất lớn, lúc này tất cả mọi người hoảng loạn la hét, gọi nhau chạy ra khỏi xe, tôi không suy nghĩ gì chỉ kịp kéo hai cháu xuống. Lúc này, nhiều người bị kính vỡ đâm chảy máu ở vùng đầu, một số cháu nhỏ khóc thét vì sợ. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng”, bà Trâm kể.

Các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Qua trao đổi nhanh với Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ Nhân cho biết, tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định, đa số các ca chấn thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 21/7, chiếc xe khách mang BKS: 37B 02006 do tài xế Tăng Đình Phước (trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc trên đường tránh Nam Hải Vân, TP Đà Nẵng. Sau khi vượt một xe khác, xe khách bất ngờ tông trực diện vào ôtô tải BKS 76C 09615 do Nguyễn Anh Huy (trú Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế Phước tử vong, hàng chục người trên xe khách (cả tài xế xe tải) phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.